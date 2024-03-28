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罕見！毒販將液態K他命偽裝成化妝水 從荷蘭空運來台

萬國幫37歲許姓男子，日前由荷蘭空運國內罕見市價約4百多萬的「液態K他命」6萬多公克，並且偽裝成大廠「卡尼爾」的化妝水試圖蒙混過關。 （記者鄭景議攝）

萬國幫37歲許姓男子，日前由荷蘭空運國內罕見市價約4百多萬的「液態K他命」6萬多公克，並且偽裝成大廠「卡尼爾」的化妝水試圖蒙混過關。 （記者鄭景議攝）

2024/03/28 16:40

〔記者鄭景議／台北報導〕萬國幫37歲許姓男子，將6萬多公克液態Ｋ他命裝入瓶罐，偽裝成大廠「卡尼爾」化妝水，由荷蘭空運來台試圖闖關，幸刑事局偵三大隊會同財政部關務署台北關組成專案小組攔下，經追查逮捕許男，並於今天宣布偵破，警詢後，依毒品罪嫌法辦。

警方調查，許男託人在荷蘭將6萬多公克的液態K他命分裝成140罐，並偽裝成「卡尼爾」的化妝水，透過航空郵包分兩批運送來台，第一批70罐運送來台時，關務署台北關就通報刑事局有可疑包裹，警方經檢視後發現是液態K他命，當下就查扣毒品，並把內容物替換後，讓包裹正常程序送出，藉此追查毒品源頭。

警方發現，這一批包裹先運送到北市萬華區一處社區，寄送到社區警衛室後，再透過「Lala move」由不知情的外送員將包裹運送到社子島偏僻河邊，取貨者正是主嫌許男。許男數日後，又以同樣手法空運另外70罐「液態K他命」來台，此次警方迅速收網，將毒品查扣，並逮捕許男及協助處理毒品的共犯，警方初估，前後2批毒品市價約400萬元。

警方表示，近日不少黑幫集團利用外國管制法與台灣的差異，例如大麻在美加地區多數合法，k他命在比利時、荷蘭等歐洲國家合法，透過這些國家備料寄出毒包裹企圖闖關；警方此次已將相關情資同步通報國際刑警組織協處，有效追查境外不法販毒集團及販毒網絡，持續展現警察機關查緝毒品、打擊黑幫犯罪集團的決心。

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許男託人在荷蘭將液態K他命分裝成140罐，偽裝成化妝水透過航空郵包分兩批運送來台。 （記者鄭景議攝）

許男託人在荷蘭將液態K他命分裝成140罐，偽裝成化妝水透過航空郵包分兩批運送來台。 （記者鄭景議攝）

警方逮捕萬國幫37歲許男並依毒品罪嫌法辦。 （記者鄭景議攝）

警方逮捕萬國幫37歲許男並依毒品罪嫌法辦。 （記者鄭景議攝）

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