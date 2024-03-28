招待食宿還給「辛苦費」 2香港青年來台收毒包裹被逮起訴

警方在飯店內逮捕兩名來台灣幫忙收取毒品的中國籍港人。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/28 11:22

〔記者吳昇儒／台北報導〕中國香港籍的胡姓、徐姓男子去年10月底，透過香港的「哥哥」介紹，搭機來我國要幫毒販收取2公斤的大麻花，收到後直接轉交下游，就趕緊離台，企圖設下斷點，躲避我國警方查緝。但海關人員在稽查時發現異狀，與警方合作，趁兩名犯嫌收取包裹時在飯店將人逮捕。台北地檢署今日偵結，依違反毒品危害防制條例將兩人起訴。

據悉，該販毒集團透過兩人的「哥哥」（應為年紀較長的友人）邀約來台旅遊打工，除了提供兩人吃住免費外，另外還給5萬元港幣的「辛苦費」，讓兩名年輕人願意鋌而走險；而販毒集團也非常狡詐，將大麻花藏在底部夾層，若要拿取毒品，必須將沙發翻過來，破壞下方的結構後，才能取出。

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保安警察第三總隊第一大隊去年10月底接獲海關人員通報，一件從美國寄到我國的沙發內，有挾藏2公斤大麻花，市值高達3百萬元。警方為不打草驚蛇，決定派員跟著沙發，循線追查收件人。

同年11月初，偵辦人員鎖定沙發是被寄到某飯店櫃檯，推測是販毒集團設下的斷點，便請飯店人員協助，待徐、胡姓中國籍男子到櫃檯領取沙發時，當場將兩人逮捕，並帶回訊問並移送法辦。台北地檢署檢察官偵訊後，向法院聲請羈押獲准。

警方調查，年僅19歲的徐、胡姓男子去年10月在香港友人的介紹下，來台享受包吃、包住還有錢拿的旅遊；兩人在台邊玩樂邊等待毒品送抵飯店，等收到大麻花後，等候對方通知，再轉交給下游，隨即搭機離開台灣，設下另一層斷點。

保三總隊長黃家琦表示，此次在台北、新北市警察局的共同協助下，成功阻絕毒品流入市面，也呼籲民眾，參與走私運輸毒品為刑事重罪，若經查獲恐將面臨終生牢獄，切勿以身試法。

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販毒集團將大麻花挾藏在沙發底部。（記者吳昇儒翻攝）

警方起出2公斤的大麻花。（記者吳昇儒翻攝）

警方破壞沙發後取出裡面挾藏的大麻花。（記者吳昇儒翻攝）

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