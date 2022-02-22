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    毒販走私夾藏大麻花 吸收少年領毒包裹被航警查獲

    台北關與航空警察局共同宣佈偵破2起進口貨夾藏2級毒品大麻花走私案，共起出4.2公斤大麻花毒品。（記者姚介修攝）

    台北關與航空警察局共同宣佈偵破2起進口貨夾藏2級毒品大麻花走私案，共起出4.2公斤大麻花毒品。（記者姚介修攝）

    2022/02/22 16:35

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕台北關與航空警察局今天共同宣佈偵破2起進口貨物夾藏大麻花毒品走私案，販毒集團是於去年11、12月間，分別由香港、美國以燕麥及電烤爐名義申報進口，但暗中夾藏市價約840萬元的4.2公斤大麻花，警方除查獲毒品，並逮捕戴姓、張姓主嫌等9人。

    航警局刑警大隊副大隊長陳沛澍表示，販毒成員現在都是透過掮客尋找喜歡賺快錢，缺錢花用的在學或輟學少年簽領包裹，被逮的9名嫌犯中，就有5名為在學或輟學少年。不法集團利用少年貪快錢、圖享樂的心理，誘惑少年協助運毒案件屢見不鮮，年輕人求職時應先了解工作性質及細節，若有疑問，應向家人、老師或警方查詢及尋求協助，以免自毀前程。

    去年11、12月間，航警局與台北關在從香港、美國分別以燕麥及電烤爐名義申報進口貨物中，查獲二級毒品大麻花各2.1公斤，經報請桃園地檢署指揮偵辦，陸續逮捕2運毒集團9成員，2案均依毒品罪嫌移送法辦。

    警方調查，其中一案的戴姓主嫌還是在學的學生，受販毒集團吸收後，以新台幣1至2萬元代價委託友人領取毒包裹，為逃避警方追緝，還謊報收件地址，但仍遭航警專案小組循線緝獲，並陸續帶回7名犯嫌。其中一名張姓嫌犯還是水電工學徒，工作收入高，花費入不敷出，因缺錢花用就以收受10多萬元代價領取毒包裹，也遭逮捕。

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    台北關與航空警察局循線逮捕戴姓、張姓主嫌等9人，全案偵詢後依毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。（記者姚介修攝）

    台北關與航空警察局循線逮捕戴姓、張姓主嫌等9人，全案偵詢後依毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。（記者姚介修攝）

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