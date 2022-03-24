販毒集團郵寄咖啡豆毒包裹來台 刑事局查獲13公斤K毒

警方查扣13公斤K他命、3公斤液態K他命、袋裝咖啡豆、手機等相關贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2022/03/24 15:19

〔記者邱俊福／台北報導〕以江姓男子為首的跨國販毒集團，涉嫌自比利時以郵寄「咖啡豆」國際包裹方式，藏放K他命走私入境，刑事局偵三大隊今天宣布逮捕江嫌以及負責運送、接貨等9人到案，共查扣到市價逾2000萬元的13公斤K毒，其中一名于姓嫌犯，還是北市一家夜店現場負責人，只為15萬元酬庸擔任接貨人，遭到法辦。

警方調查，該集團自比利時寄出2個毒包裹，貨物品項以袋裝「咖啡豆」為名義，每個包裹袋內夾藏K他命4公斤，再吸收于、葉等2人出面領貨。去年底，包裹抵達後，警方一路監控，發現葉嫌出面於新北市三重區路邊領取包裹，隨後便交給隱身附近的運送同夥。

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警方經透過分析與跟監，自上月陸續逮捕葉嫌，及接運毒品上手吳姓、李姓犯嫌2人，並彙整情資，鎖定江姓幕後主嫌與其有黑幫背景的吳姓手下集團成員等多人，將其一網打盡，並在相關處所查扣存放的固態K他命5公斤及液態K他命3公斤等毒品；進而陸續緝獲第2件包裹收件人于姓犯嫌，及張姓、歐姓犯嫌等人到案。

警方表示，該跨國販毒集團，成員間相互聯繫的網絡均設有斷點以躲避警方查緝，經層層抽絲剝繭，始掌握運毒模式及集團據點，連續發動3波查緝行動，溯源緝獲江姓集團主嫌，全案依毒品罪嫌移請檢方偵辦。

江姓男子等9人被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

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