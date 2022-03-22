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    首頁　>　社會

    鬼祟男見員警慌張丟包毒品 電眼全都錄百口莫辯

    羅男（中）瞄見員警慌張丟包毒品，假裝滑手機，警調騎樓監視畫面全都錄，羅男百口莫辯。（民眾提供）

    羅男（中）瞄見員警慌張丟包毒品，假裝滑手機，警調騎樓監視畫面全都錄，羅男百口莫辯。（民眾提供）

    2022/03/22 09:11

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄23歲羅姓男子半夜在超商徘徊，遇有員警騎機車迎面而來，立即跑到隔壁店家騎樓，將身上毒品丟包，員警見他形跡詭異趨前盤查，羅男竟辯稱到騎樓「滑手機」，警方發現騎樓桌子放有2包咖啡包，羅男矢口否認，警方將他帶回偵訊，隔天調閱監視器，丟包過程全都錄，今依違反毒品危害防制條例罪嫌函送法辦。

    鼓山分局今指出，員警於昨凌晨零時許，巡經旗津區中洲三路超商時，發現羅男（23歲）原本坐在超商門口的機車上，見到員警騎車靠近時，立刻起身往隔壁店家騎樓走去，隨後在攤位旁故作淡定滑手機，突如其來的舉動，反而引起員警注意並上前盤查，並在騎樓桌上發現2包咖啡包，羅男始口否認持有咖啡包，辯稱因為沒有駕照才會突然離開機車，避免被開單。

    警方仍不放棄，見騎樓有一支監視器鏡頭，隔天便向屋主調閱監視畫面，果然該支鏡頭把羅男丟棄咖啡包的行徑全都錄，員警調出畫面後讓男子百口莫辯，經檢測該咖啡包呈現二級毒品甲基安非它命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

    據了解，羅男從事遊藝場工作，表示因工作太累才會想要藉毒品紓壓，警方訓誡他錯誤觀念，毒品傷身害人害己，警方除依法偵辦外，並向上溯源，刨除治安毒瘤。

    羅男丟包毒品假裝滑手機畫面全都錄，百口莫辯。（民眾提供）

    羅男丟包毒品假裝滑手機畫面全都錄，百口莫辯。（民眾提供）

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