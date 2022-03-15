毒品丟窗外以為滅跡成功 未料卡雨棚被警「撈」到

眼尖的員警先在遮雨棚上發現毒品吸食器及裝有毒品的包包。（記者吳昇儒翻攝）

2022/03/15 08:37

〔記者吳昇儒／新北報導〕34歲路姓男子有吸食毒品的習慣，警方獲報後，10日持搜索票前往路家搜索。路男聽聞警方來逮人，立刻將毒品及吸食器丟出窗外，自以為滅證成功。警方在屋內搜索未果，便前往窗外查看。沒想到，竟發現路男丟出窗外的毒品就卡在遮雨棚上。警方利用魚網及曬衣桿將毒品「撈」起，今日清查完路男其他犯罪事證後，將他函送法辦。

警方案發時持搜索票前往路男家中執行搜索，路男見警方上門趕緊將藏有二級毒品安非他命的黑色包包及吸食器丟出窗外。

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員警在路男住處房間內仔細搜尋，均未發現毒品，但路男眼神閃爍，頻頻稱自己沒有施用毒品，也未持有毒品，反吸引警方懷疑；經驗豐富的員警研判就在剛才等待開門期間，路男可能已試圖將證物丟棄，隨即探出窗外窗外查看，果然發現一個黑色包包及吸食器，利用工具將物品打「撈」上來。

警員詢問後，突破路男心防，改口稱是之前媽媽回家，怕被發現才會丟出窗外，忘了有這些東西，並非刻意隱藏。

警方檢查包內，發現有2包毒品安非命，毛重0.47公克，及玻璃吸食球等物品，路男見事跡敗露，承認犯行。

警方持續追查路男有無涉及其他毒品案件後，今日上午依違反毒品危害防制條例將路男函送地檢署法辦。

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警方在包包內起出多組吸食器及毒品安非他命。（記者吳昇儒翻攝）

警方利用魚網及晾衣桿把藏有毒品的黑色包包撈起。（記者吳昇儒翻攝）

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