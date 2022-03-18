欠我錢還玩我老婆！角頭懷疑他是小王 綠油精灌眼睛、打斷全身骨頭

在高雄鹽埕地區橫行的陳姓角頭（左1）一行人，被警方鎖定逮捕送辦。（讀者提供）

2022/03/18 11:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄鹽埕地區橫行的陳姓角頭，去年得知老婆疑似出軌，對象還是欠他20萬元的劉姓男子，陳竟率眾毆打劉男，並拿綠油精強灌眼睛，劉全身骨折重傷送醫撿回一命，轄區警方循線逮捕陳男等6人，並起獲空氣手槍、毒品等，訊後依組識犯罪條例、毒品等罪送辦。

警方指出，去年8月，陳姓男子（51歲）懷疑妻子與欠他錢的劉男有一腿，但不管妻子和劉男極力澄清，陳還是不信，他帶著一票小弟，到鳥松區松埔路將劉男強押上車，並持球棒、鋤頭打到他全身多處骨折後，再用綠油精灌他眼睛，劉重傷送醫急救，幸運撿回一命。

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警方獲報展開追查，發現陳男早已因毒品案被通緝，且他在去年10月時，把車子租給民眾時，民眾不慎出車禍，陳竟強迫除了開車的人要賠修車費，連車上的2名乘客也要一併賠償10幾萬元，2名乘客不理會，竟被陳男派小弟用電擊棒、鋁棒及磚塊毆打。

鹽埕警分局偵查隊會同三民一分局及刑事警察局偵八大隊等單位共組專案小組，報請高雄地檢署指派檢察官指揮偵辦，15、16兩天在苓雅區、小港區、鳥松區、鳳山區兵分多路執行拘提、搜索等行動，順利拘提陳嫌等6人到案，並起獲空氣手槍、海洛因、安非他命等物證，訊後將他們依法送辦。

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