毒品分裝場藏身租屋套房 高警扮藥腳查獲上千克原料及毒品

毒品分裝場藏身高雄大樓租屋套房，警扮藥腳緝毒查獲上千克原料及毒品，逮捕徐姓男子。（民眾提供）

2022/03/21 09:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄35歲徐姓男子以新興鬧區大樓偽裝，藏身毒品分裝場，自以為天衣無縫，可以販毒牟利，仍逃不過警方埋伏突擊，趁他午睡沒有防備，扮藥腳突然敲門查緝，查扣毒品咖啡包原料三級毒品卡西酮198.57公克，以及橘色不明粉沫230.4公克，白色不明粉沫753公克、咖啡包空袋3700個、封口機1台、電子磅秤4個、器具一批等違禁物。

新興分局今指出，偵查隊於上週五執行緝毒專案勤務，持搜索票前往民生一路 一棟大樓執行搜索，趁徐男剛睡醒、心神鬆懈之際，扮藥腳敲門，徐不以為意，打著赤膊就開門，警方亮出搜索票查緝，徐男一時反應不及，神色慌張，原來他在租屋住處自組混合型毒品分裝場。

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警方現場查扣大批毒品原料及粉沫共1181餘公克，以及大批分裝毒品使用工具、分裝空袋3700個等物品，警方調查嫌犯將第三級毒品卡西酮，分裝後摻入不明粉末，再以封口機密合咖啡包後，企圖偽裝成一般咖啡包對外販售，徐嫌否認販毒，辯稱自己吸食。

警方訊後將徐嫌依違反毒品危害制條例移送偵辦，並擴大追查原料來源，以及販毒通路與運輸，警方呼籲民眾，千萬勿因一時好奇而碰觸毒品。

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