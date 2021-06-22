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    首頁　>　社會

    代收毒包裹賺6萬 男獲減刑仍要關5年半

    鍾男受委託指示景男代收大麻毒包裹，士院考量2男自白犯罪等情，判鍾男5年6月徒刑，景男則獲緩刑。示意圖，與本案無關。（記者李立法翻攝）

    鍾男受委託指示景男代收大麻毒包裹，士院考量2男自白犯罪等情，判鍾男5年6月徒刑，景男則獲緩刑。示意圖，與本案無關。（記者李立法翻攝）

    2021/06/22 17:41

    〔記者溫于德／台北報導〕鍾男同意以6萬元代價指示景男代收重達1901.09公克大麻毒包裹。士林地院審結，認定2男為貪圖私利犯案均涉犯運輸二級毒品罪，不過考量均自白犯罪、景男還供出鍾男，減輕其刑，但鍾男仍要入獄5年6月，景男則獲緩刑；可上訴。

    判決指出，今年1月間，清潔工鍾男與酒店公關景男答應代人收受從美國加州寄來台灣的毒包裹，而包裹則由一名「徐元章」以200萬元向「Joseph Tan」購買，內容物為市價300萬元大麻。幸經關務署台北關松山分關查驗，隨即通報台北市調處，並於今年2月3日下午3時派送經景男查收時一舉逮捕，鍾男隨後也被捕。

    士院認為，2人涉犯毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪，以及懲治走私條例私運管制物品進口罪，從重依運輸第二級毒品罪論處，但2人自白犯罪，且景男被逮當下供出依鍾男指示收受包裹，故可再減刑一次，然而毒品重達1901.09公克，並無情堪憫恕之情。

    士院審酌2人明知大麻是戕害人民健康的二級毒品，竟為貪圖一己私利犯案，影響我國國際形象甚鉅，另鍾男自稱經濟狀況不佳、景男也說自己繳不起房租被催繳才會犯案等情，依法判鍾男5年6月徒刑，景男雖獲判2年但緩刑4年並付保護管束，另要提供60小時義務勞務與接受20小時法治教育。

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