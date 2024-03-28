Golden Wave門票搶手 男子買空賣空臉書詐騙25人送辦

韓流拚盤Golden Wave演唱會門票搶手，男子買空賣空詐騙粉絲被逮。（記者黃良傑翻攝）

2024/03/28 16:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣天團五月天在高雄開演唱會，掀起搶票風潮；被粉絲封為「最強韓流拚盤」，下月也將在高雄舉行的「Golden Wave in Taiwan」演唱會，33歲葉姓男子看準詐騙機會，利用人頭臉書以買空賣空手法，對網友誆稱有演唱門票賣，25名粉絲受騙，檢警查到葉男借用的金融帳戶，循線逮捕葉嫌。

據了解，葉男見今年3月起高雄接連舉辦五月天、Golden Wave演唱會，許多歌迷、網友搶著購票，演唱會門票也是秒殺難買，便於去年10月起設多個臉書帳號，以臉書名稱「陳宜婷」、「童俊杰」、「陳白寶」、「TingYi」、「何寶」、「林玉欣」等暱稱，向被害人誆有演唱會門票和知名酒店套票等，並提供親友的金融帳戶詐騙。

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韓團Golden Wave in Taiwan將於4月13日高雄國家體育場登場，門票秒殺，葉男也自稱手上有門票，歌迷聯繫他欲買票挺歌手，他回稱有「D2」門票，但被要求面交時，他馬上已讀不回，據了解，葉男的帳戶則被列為警示帳戶，他竟還改用女兒的帳戶繼續詐騙。

高市刑大偵四隊掌握葉男涉案，上周埋伏旗津區葉的住處搜索，發現他根本沒有買票，竟以買空賣空手法行詐，檢警搜索查獲安非他命、K他命等毒品，警方在他的的電腦、手機內，查出被害人至少25人，一一通知到案，獲利約25萬元，但早已花光，身上只剩幾百元。

當場在其住處查扣電腦主機1組、IPhone手機2支等證物，搜索過程中警方赫然發現葉嫌有施用毒品之情形，另查扣第二級毒品安非他命2包（重約0.9公克）、吸食器1組、K他命吸食盤1個，乃一併扣案帶隊偵辦，全案依詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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