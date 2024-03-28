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這位「主任」、「老師」超愛買 原來都是冒名詐騙

詐騙集團冒用埔里國中主任名義，向業者訂購窗簾。（埔里國中提供）

詐騙集團冒用埔里國中主任名義，向業者訂購窗簾。（埔里國中提供）

2024/03/28 08:27

〔記者佟振國／南投報導〕小心冒名詐騙！近來南投縣埔里鎮、魚池鄉的店家接獲自稱是埔里、魚池、中興國中的主任或教師，向業者訂購大量的商品，品項琳瑯滿目，從蜂蜜、香菇、餅乾、到窗簾都有，而且都只用通訊軟體聯繫，有心細的業者向校方查證，根本就沒有那位「主任」或「老師」，才戳破不法詐騙手法，校方除報警，也呼籲大埔里地區的商家千萬不要受騙。

埔里國中表示，近來網路詐騙層出不窮，有些廠商接獲自稱是學校的「王主任」、「楊老師」的人要求加LINE，表示要購買酒蛋、香菇、蜂蜜甚至還有窗簾，都說是要送人或供學校使用。

由於數量不少，起初業者以為接到大單，十分開心，但對方都不留行動或市內電話，一律以LINE聯繫，而且要求儘快出貨，覺得怪怪的，還是打電話詢問校方，結果根本就沒有那位「王主任」、「楊老師」，才知道是詐騙，由於詐騙接二連三，也讓校方不堪其擾，大歎學校不是外送平台，什麼都可以買、什麼都可以賣。

無獨有偶，也有民眾在臉書社團「埔里人通通＋進來」PO文，有人冒用魚池國中、中興國中的主任、老師名義在外訂購商品，手法與埔里國中的案例如出一轍，提醒大家一定要當心。

校方除向埔里分局報案請警方介入偵辦之外，也公開呼籲商家要多加提防，若接獲以學校同仁名義訂購商品，除先確認訂購者身分，也可向學校詢問是否有此人，避免造成不必要的困擾與紛爭。

詐騙集團冒用南投市中興國中老師的名義，要大量訂購瓦片餅乾。（民眾提供）

詐騙集團冒用南投市中興國中老師的名義，要大量訂購瓦片餅乾。（民眾提供）

詐騙集團冒用魚池國中主任名義向廠商訂購伴手禮，要求業者外送。（民眾提供）

詐騙集團冒用魚池國中主任名義向廠商訂購伴手禮，要求業者外送。（民眾提供）

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