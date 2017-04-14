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國1北上五堵路段翻車事故 僅單線通車

國道1號北上5公里五堵路段，一輛轎車翻車，四輪朝天，車上2名男子自行脫困，由基隆市消防局百福分隊送往基隆長庚救治。（記者林嘉東翻攝）

2017-04-14  11:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕國道1號北上5公里五堵路段，今天上午11點多一輛轎車翻車，四輪朝天；車上2名男子自行脫困，由基隆市消防局百福分隊送往基隆長庚救治。

警方調查，警消前往救援期間，維持單線通車，事故還在排除中，至於事故原因還有待調查。

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  • 國道1號北上5公里五堵路段，一輛轎車翻車，四輪朝天。（記者林嘉東翻攝）

    國道1號北上5公里五堵路段，一輛轎車翻車，四輪朝天。（記者林嘉東翻攝）

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