國1北上五堵路段翻車事故 僅單線通車

國道1號北上5公里五堵路段，一輛轎車翻車，四輪朝天，車上2名男子自行脫困，由基隆市消防局百福分隊送往基隆長庚救治。（記者林嘉東翻攝）

2017-04-14 11:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕國道1號北上5公里五堵路段，今天上午11點多一輛轎車翻車，四輪朝天；車上2名男子自行脫困，由基隆市消防局百福分隊送往基隆長庚救治。

警方調查，警消前往救援期間，維持單線通車，事故還在排除中，至於事故原因還有待調查。