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連燒2天2夜「差點撤島走人」 台灣最西島嶼澎湖花嶼雜草火警終撲滅

澎湖花嶼野草火警，歷經二晝夜才獲得控制。（空勤總隊提供）

澎湖花嶼野草火警，歷經二晝夜才獲得控制。（空勤總隊提供）

2024/03/28 17:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕整整歷經2天2夜，動員70人登島搶救，還調派直升機及海巡艦艇馳援，台灣最西島嶼澎湖花嶼離島野草火警，終於在今（28）日下午1時30分宣告撲滅，延燒面積達9萬4千平方公尺，也讓花嶼居民鬆了一口氣，因為他們差一點就要「撤島走人」。

花嶼野草火警是於26日下午1時50分，由花嶼國小師生發現報案，指稱花嶼納骨塔前發生雜物火警，由於花嶼缺乏淡水資源，仰賴海水淡化廠供應民生用水，消防人員只能使用花嶼國小水龍頭及民宅水塔水源滅火，加上火警現場銀合歡密佈，進出路徑狹小，搶救不易，野火在東北季風助長下逼近花嶼國小及村落區。

因現有花嶼分隊僅1車4人編制，人力嚴重不足。望安鄉長許賢德接獲消息後，第一時間立即率領將軍、望安消防人員、海巡、鄉公所員工等20人搭船趕往馳援，花嶼派出所及安檢、居民、國小老師都動員搶救，隨後消防局由澎湖本島增援，空軍馬基隊及空勤直昇機、海巡艦艇紛紛加入支援。

首夜救災人力重兵集中在花嶼國小挖掘防火巷，並將鄰近火場的學校宿舍老師撤離，安置在民宿之中。今日續由第一大隊長陳正宜率支援人員前往花嶼村，執行幾處復燃之火點進行殘火處理，火勢於下午1時51分終告完全撲滅。歷時48小時、合計出勤人次70人次、第八海巡隊1艇次，空勤總隊直升機6架次（民眾22人次、警察4人次、軍方14人次、消防30人次），燃燒面積達9萬4千平方公尺。

花嶼野草火警，一度威脅花嶼國小及民宅。（民眾提供）

花嶼野草火警，一度威脅花嶼國小及民宅。（民眾提供）

火勢撲滅後，延燒面積達9萬4千平方公尺。（澎湖縣消防局提供）

火勢撲滅後，延燒面積達9萬4千平方公尺。（澎湖縣消防局提供）

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