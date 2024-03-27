澎湖花嶼野草火警照亮夜空！火勢一度逼近校園及民宅

花嶼野草惡火，一度逼近花嶼國小校園，老師先行撤離。（民眾提供）

2024/03/27 08:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣最西島嶼澎湖花嶼離島發生野草火警，因島上水資源缺乏及東北季風肆虐助長，竟延燒整晚，火勢照亮花嶼夜空，一度逼近花嶼國小及社區民宅，望安鄉長許賢德率增援人力登島搶救，開闢防火巷，遏阻火勢進入社區及校園，雖然無人員傷亡，但花嶼居民及師生都度過驚魂之夜，今（27）日再由馬公派出增援人力登島搶救。

澎湖縣政府消防局調查指出，昨（26）日下午1時50分分隊接獲民眾報案，指稱花嶼納骨塔前發生雜物火警，花嶼分隊1車4人馳赴現場，由小隊長黃光武負責指揮搶救。望安鄉長許賢德接獲消息後，立即率領將軍、望安消防人員、海巡、鄉公所員工等20人搭船趕往馳援，花嶼派出所及安檢、居民、國小老師都動員搶救。

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由於花嶼缺乏淡水資源，仰賴海水淡化廠供應民生用水，消防人員只能使用花嶼國小水龍頭及民宅水塔水源滅火，加上火警現場銀合歡密佈，進出路徑狹小，搶救不易，野火在東北季風助長下逼近花嶼國小及村落區，救災人力集中在花嶼國小挖掘防火巷，並將鄰近火場學校宿舍老師撤離，安置在民宿之中。

經過日以繼夜搶救，火勢於今（27）日凌晨1時30分獲得控制，祝融肆虐的火場距離校園僅100公尺不到，學校及社區都暫時安全，但花嶼居民度過可怕的驚魂夜，現餘火仍在花嶼人煙罕至東邊持續燃燒，早上8時澎湖縣政府消防局增派馬公一大隊5人，乘坐海八警艇前往花嶼支援，接替一夜未闔眼疲累的搶救人力。

消防及支援人力一夜未眠，與惡火纏鬥。（民眾提供）

野火燒過的地方，全部化為灰燼。（民眾提供）

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