清明前夕澎湖離島野火燒不完 花嶼全村總動員救火

花嶼離島火警，民眾搶開防火巷。（澎湖縣消防局提供）

2024/03/26 17:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明連假前夕，澎湖離島野火燒不完！離島望安鄉東安村及台灣最西離島花嶼納骨塔，今（26）日分傳雜草火警，由於離島消防人力不足，望安鄉長許賢德急由望安島帶17名人力，搭船登島馳援，花嶼村民及國小師生也都加入滅火行列，披棘斬草開闢防火巷，避免火勢蔓延社區及學校。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日7時53分望安分隊接獲民眾報案，指稱東安村納骨塔前發生野草火警，分隊獲報後，立即出動2車4人馳赴現場，由小隊長許進成負責指揮搶救。勤務人員到達現場後，回報雜草起火燃燒，立即部署水線進行搶救，9時火勢控制，火勢完全撲滅10時15分，燃燒面積500平方公尺。

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東安納骨塔火警剛滅，下午1時50分，望安分隊又接獲報案，指稱花嶼納骨塔前發生雜物火警。分隊獲報後，立即出動花嶼分隊1車4人馳赴現場，由小隊長黃光武負責指揮搶救。

勤務人員到達現場後，確認係雜草起火燃燒，立即部署水線進行搶救，惟因銀合歡密佈，進出路徑狹小，搶救不易。為防範燃燒面積擴大，已由望安分隊、將軍分隊調派人員支援，並協請各友軍單位及民眾到場協助。

鄉長許賢德率17人前往花嶼滅火。現場搶救人員計18人，包括消防人員5名（花嶼2名、望安2名及將軍1名）及替代役1名，共6名；花嶼派出所警察2名；花嶼安檢所2名；花嶼村當地民眾8名。目前由花嶼國小北側樹叢（銀合歡）建立防火巷進行搶救中。

望安東安村納骨塔發生野草火警，火勢迅速撲滅。（望安鄉公所提供）

望安鄉長許賢德緊急率員，搭船前往花嶼離島救援。（澎湖縣消防局提供）

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