為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

清明前夕澎湖離島野火燒不完 花嶼全村總動員救火

花嶼離島火警，民眾搶開防火巷。（澎湖縣消防局提供）

花嶼離島火警，民眾搶開防火巷。（澎湖縣消防局提供）

2024/03/26 17:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明連假前夕，澎湖離島野火燒不完！離島望安鄉東安村及台灣最西離島花嶼納骨塔，今（26）日分傳雜草火警，由於離島消防人力不足，望安鄉長許賢德急由望安島帶17名人力，搭船登島馳援，花嶼村民及國小師生也都加入滅火行列，披棘斬草開闢防火巷，避免火勢蔓延社區及學校。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日7時53分望安分隊接獲民眾報案，指稱東安村納骨塔前發生野草火警，分隊獲報後，立即出動2車4人馳赴現場，由小隊長許進成負責指揮搶救。勤務人員到達現場後，回報雜草起火燃燒，立即部署水線進行搶救，9時火勢控制，火勢完全撲滅10時15分，燃燒面積500平方公尺。

東安納骨塔火警剛滅，下午1時50分，望安分隊又接獲報案，指稱花嶼納骨塔前發生雜物火警。分隊獲報後，立即出動花嶼分隊1車4人馳赴現場，由小隊長黃光武負責指揮搶救。

勤務人員到達現場後，確認係雜草起火燃燒，立即部署水線進行搶救，惟因銀合歡密佈，進出路徑狹小，搶救不易。為防範燃燒面積擴大，已由望安分隊、將軍分隊調派人員支援，並協請各友軍單位及民眾到場協助。

鄉長許賢德率17人前往花嶼滅火。現場搶救人員計18人，包括消防人員5名（花嶼2名、望安2名及將軍1名）及替代役1名，共6名；花嶼派出所警察2名；花嶼安檢所2名；花嶼村當地民眾8名。目前由花嶼國小北側樹叢（銀合歡）建立防火巷進行搶救中。

望安東安村納骨塔發生野草火警，火勢迅速撲滅。（望安鄉公所提供）

望安東安村納骨塔發生野草火警，火勢迅速撲滅。（望安鄉公所提供）

望安鄉長許賢德緊急率員，搭船前往花嶼離島救援。（澎湖縣消防局提供）

望安鄉長許賢德緊急率員，搭船前往花嶼離島救援。（澎湖縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹科緯創火警迅速疏散數百人 企業義消功能發揮
2024/03/26 14:00

竹科緯創火警迅速疏散數百人 企業義消功能發揮
麥擱燒啊！彰縣週末掃墓火災2天76件 消防員忙翻
2024/03/26 11:10

麥擱燒啊！彰縣週末掃墓火災2天76件 消防員忙翻

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
防公墓火警 南投空拍機廣播監控
2024/03/25 05:30

防公墓火警 南投空拍機廣播監控
苗栗大湖山林火警 火勢撲滅驚見一焦屍
2024/03/24 21:11

苗栗大湖山林火警 火勢撲滅驚見一焦屍

疾馳火車搬進劇院！綠光《押解》大戲
公墓火警頻傳！南投消防空拍查獲餘燼 急催民眾折返撲滅
2024/03/24 17:07

公墓火警頻傳！南投消防空拍查獲餘燼 急催民眾折返撲滅
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播