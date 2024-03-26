竹科緯創火警迅速疏散數百人 企業義消功能發揮

緯創科技發生火警，竹市消防局計出動19車、警義消106人前往搶救。（市府提供）

2024/03/26 14:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕昨夜新竹科學園區緯創科技發生火警，頂樓空調機燃燒，火勢並沿風管向內延燒，竹市消防局計出動19車、警義消106人前往搶救，今凌晨1時許撲滅火勢，搶救過程中火勢猛烈怵目驚心，除消防弟兄全力撲滅火勢，也透過緯創的企業義消人員，在火災初期迅速疏散建築物內作業人員共433名，未有人員傷亡。

市府表示，緯創資通2月加入新竹市企業義消，義消人數計有150名，昨日火災發生後，第一時間啟動初期滅火及啟動自衛消防編組，於消防人員到場後共同迅速安全疏散建築物內部作業人員433人，因此皆無造成人命傷亡，企業義消人員並於搶救過程中同步向消防人員說明廠區內部隔間及配置，並引導成功控制及撲滅火勢，將財損及人命傷亡都降到最低，是政府與民間合作的最佳典範。

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市府表示，火警發生後消防局長李世恭到場坐鎮指揮，因火勢造成大量濃煙飄散，環保局第一時間派員到場監測空氣品質，市府也透過社群媒體提醒下風處民眾關閉門窗，外出務必戴好口罩，做好自我防護措施，希望對民眾生活的影響降至最低。

李世恭表示，竹市推動企業義消後，市府即為義消人員投保意外險，加強企業義消人員的保障，同時消防局也開始提供企業義消4小時的救災訓練，來強化救災能量及與消防人員間的默契，昨日在現場透過彼此之間的合作，讓消防局很快了解廠區內部隔間情形，指揮官得以做出正確的搶救行動，將整場火勢控制並撲滅，讓災害損失降至最低。新竹市為第一個整合科學園區成軍企業義消的縣市，未來將持續加強及提供對業界的協助及教育訓練，讓彼此配合更完善。

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