無良教練約砲高1女 偷拍不雅片、兜售露臉「完整版」下場曝

游泳教練約砲高一女，偷拍不雅片上網兜售獲利，高院判8年重刑。（記者楊國文攝）

2024/03/28 17:08

〔記者楊國文／台北報導〕台北市臧姓游泳教練，約16歲高職女到旅館開房間，竟偷拍2人性愛影片，上傳色情網站和付費頻道賺得3萬元；台北地院認定他為謀利，竟將少女全臉拍攝，並揭露其身分，自私至極，依兒少條例重判9年徒刑；臧男上訴，高等法院今改判8年徒刑，可上訴。

判決指出，臧男從大學休學，擔任游泳教練。前年初從交友軟體結識就讀高職一年級的16歲被害少女，從少女身穿高職校服、及表明她是高一生。

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臧男卻和少女約定前年2月到北市西門町某商務旅館「開房間」上床，並趁她洗澡時，在床邊架設錄影設備，未經她同意竊錄2人性愛過程，違反其意願使少女被拍攝性影像、性交影片。

事後，臧男為謀利，將性愛影片上傳至社群網站、付費頻道網站、通訊軟體及成人色情網站等，臧男為增加買氣，還張貼未露臉的15秒短片，並註明「高職妹」，藉以吸引觀眾至付費網站，以每次400至500元價格，販售少女露臉的「完整版」無碼性影像，共獲利約3萬元。

少女原本不知情，不過，因影片拍攝少女的全臉，少女的友人發現後告知，少女憤而報警。

警方發動搜索，在臧男住處查獲手機內的影片，台北地檢署依兒少條例的「意圖營利以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像」等多罪起訴臧男。

台北地院審理時，臧男雖坦承竊錄少女性交影像及上販販賣，獲利3萬元，但辯稱他是竊錄，並未壓制少女自由意志，「我只是想留念」，且少女外表成熟，不知道少女未滿18歲。

不過，台北地院審理後認定臧男辯詞不足採信，從少女限動說明就讀高職一年級、穿高職制服的照片，應知道她未滿18歲，而臧男刻意在少女洗澡時，隱匿事先架設的手機並開設錄影功能拍下性愛影片，明顯違反少女意願。

北院認為，臧男刻意將少女的正面長相完整拍攝，再以免費試閱版的行銷手段兜售影片，有意圖營利販賣未成年人性影像的犯意，自私至極，案發後被少女質問時仍無悔意，不但不協助下架影片，甚而直接封鎖少女，態度惡劣，雖然他已和少女達成調解並賠償完畢，仍依兒童及少年性虐待及性剝削防制條例的「意圖營利以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像」罪判刑9年。

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