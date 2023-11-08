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首頁　>　社會

保全自認有趣傳猥褻影片到住戶群組辯誤傳 判拘50日

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2023/11/08 10:52

〔記者王定傳／新北報導〕新北市永和區某社區張姓保全在今年4月間，一大早就把一部裸露男性生殖器的猥褻影片，傳進有11名住戶成員的LINE群組內，還說：「我的心態是想讓大家笑一笑，心情放輕鬆，沒別的用意」而被告，他事後辯稱「誤傳」，新北地院法官斥責他不顧別人感受、自認有趣，傳送猥褻影片，危害社會善良風俗，依散布猥褻影像罪判拘50日。

檢警調查，今年4月12日上午8時許，64歲的張男把猥褻影片傳進住戶LINE群組中，隨後就致歉：「對不起...我的心態是想讓大家笑一笑，心情放輕鬆，沒別的用意」。

有女性住戶出言質疑：「大哥我只是覺得我們早上看到這個東西不舒服而已，你傳那個東西」、「你憑什麼可以PO那種東西啊！那種不雅照片耶！那種不雅影片！很好笑嗎？你覺得很好笑嗎？」張男竟說：「那為什麼會不雅、很好笑、對」。

偵查時，張男說是「誤傳」，但又坦言把1名男性在換輪胎時因短褲太短而露出男性睪丸的網路影片貼進群組，因自認是搞笑影片，想說大家會笑一笑。

檢方認為，張男已明確知悉散布影片內容，因認內容有趣而貼進群組分享，辯詞不足採信；法官亦認為他他不顧別人感受、自認有趣，傳送猥褻影片，危害社會善良風俗，依散布猥褻影像罪判拘50日。

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