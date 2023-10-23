在麗寶拍不雅片PO網 警逮1影中男送辦

多位男子在巴士及台中市麗寶樂園馬拉灣水上世界拍不雅片，警方查獲一名男子到案。圖為示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/10/23 13:18

〔記者歐素美／台中報導〕日前有網友在「X」PO出影片，影片內容為多位男子在巴士及台中市麗寶樂園馬拉灣水上世界淋浴間等不雅內容，台中市大甲警分局追查，查獲涉嫌PO出影片的36歲男子，他供稱，是網路同好會出遊，並不認識影片中的其他男子，警方將依刑法妨害風化罪嫌將他函送法辦。

日前有網友在網路貼文，「9月2日去MARS三溫暖，還去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」影片中多名男子在巴士車上，做限制級動作，並在麗寶樂園的馬拉灣漂漂河上吻腳指嘻戲及疑似在淋浴間3P等。

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大甲警分局迅速查出PO影片男子身分，為家住桃園的36歲男子，據男子供稱，是網路同好會，大家臨時相約出遊和拍攝，並不認識影片中的其他男子；麗寶樂園今天表示，警方查獲拍攝和PO網者，業者沒有回應，一切交由警方處理。

警方表示，影片中做愛地點在巴士或淋浴間，非公開場所，不雅動作也有在水域公共場所，在網路貼影片者，已涉及刑法235條「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金」，依妨害風化罪嫌將該名男子函送法辦。

另，警方也查出有多段影片在網路流傳，拍攝畫面疑在公共場所，被拍影片男子也涉及妨害風化罪，將繼續追查。

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