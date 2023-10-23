為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

在麗寶拍不雅片PO網 警逮1影中男送辦

多位男子在巴士及台中市麗寶樂園馬拉灣水上世界拍不雅片，警方查獲一名男子到案。圖為示意圖，與本案無關。（資料照）

多位男子在巴士及台中市麗寶樂園馬拉灣水上世界拍不雅片，警方查獲一名男子到案。圖為示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/10/23 13:18

〔記者歐素美／台中報導〕日前有網友在「X」PO出影片，影片內容為多位男子在巴士及台中市麗寶樂園馬拉灣水上世界淋浴間等不雅內容，台中市大甲警分局追查，查獲涉嫌PO出影片的36歲男子，他供稱，是網路同好會出遊，並不認識影片中的其他男子，警方將依刑法妨害風化罪嫌將他函送法辦。

日前有網友在網路貼文，「9月2日去MARS三溫暖，還去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」影片中多名男子在巴士車上，做限制級動作，並在麗寶樂園的馬拉灣漂漂河上吻腳指嘻戲及疑似在淋浴間3P等。

大甲警分局迅速查出PO影片男子身分，為家住桃園的36歲男子，據男子供稱，是網路同好會，大家臨時相約出遊和拍攝，並不認識影片中的其他男子；麗寶樂園今天表示，警方查獲拍攝和PO網者，業者沒有回應，一切交由警方處理。

警方表示，影片中做愛地點在巴士或淋浴間，非公開場所，不雅動作也有在水域公共場所，在網路貼影片者，已涉及刑法235條「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金」，依妨害風化罪嫌將該名男子函送法辦。

另，警方也查出有多段影片在網路流傳，拍攝畫面疑在公共場所，被拍影片男子也涉及妨害風化罪，將繼續追查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬拉灣淪G片拍攝現場 玩翻PO網畫面不堪入目 ...警方要辦了
2023/10/20 09:25

馬拉灣淪G片拍攝現場 玩翻PO網畫面不堪入目 ...警方要辦了
刪不掉！斗南消防分隊粉專遭駭上傳色情片 臉書官方出手救火
2023/10/17 17:54

刪不掉！斗南消防分隊粉專遭駭上傳色情片 臉書官方出手救火

白派博美館建築登台 收藏一座經典
斗南消防分隊遭駭上傳不雅影片 網友戲稱：炎炎夏日防中暑宣導
2023/10/17 12:00

斗南消防分隊遭駭上傳不雅影片 網友戲稱：炎炎夏日防中暑宣導
中國裸替女星拍情慾片被抓 關2年復出重操舊業
2023/09/25 07:17

中國裸替女星拍情慾片被抓 關2年復出重操舊業
馬拉灣祭藍白拖花襯衫入園優惠 有人凌晨就來等、排隊逾千人
2023/05/27 11:28

馬拉灣祭藍白拖花襯衫入園優惠 有人凌晨就來等、排隊逾千人
台客專屬！馬拉灣「台味酷浪季」5/27開園 花襯衫或藍白拖優惠199元
2023/05/24 10:20

台客專屬！馬拉灣「台味酷浪季」5/27開園 花襯衫或藍白拖優惠199元
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播