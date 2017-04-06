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丹麥客如廁手機不見 天眼警揪賊

2017-04-06  14:52

［記者陳賢義／台東報導］2名來台自由行的丹麥客，連袂到台東池上鄉遊玩賞景，前往1家超商休息如廁，未料小解完走出，赫然發現擺在桌上的手機不翼而飛，情急報案，關山警分局池上分駐所據報，調閱超商監視器，「天眼警」田榮富一眼就認出竊賊，2小時內循線逮人，手機失而復得，2丹麥客大讚台灣警察好厲害！

「我的手機不見了！」2丹麥客立刻向店員求助，經一再檢視確認遭竊，隨即前往池上分駐所報案，值班警員黃綉茹依規定受理，通報線上警員田榮富及胡大志前往超商調閱監視器，田員看到監視器畫面中拿走手機的人，一眼就認出「誰人所為」，循線捉緝，不到2小時就把竊賊逮捕到案。

女竊賊到案坦承不諱，供稱見四下無人，一時起了貪念，所以就順手牽羊，沒想到一下子就被警察抓到了，實在很後悔，但已來不及，訊後被依竊盜罪嫌函送台東地檢署偵辦。

關山警分局表示，田員一眼就認出嫌疑人，展現「老學長」深耕地方的成效，「瞞者不能識、識者不能瞞」2小時內就偵破，實在厲害！籲「天眼」到處都有。

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  • 被竊手機失而復得，2丹麥客讚聲台灣警察好厲害。（記者陳賢義翻攝）

    被竊手機失而復得，2丹麥客讚聲台灣警察好厲害。（記者陳賢義翻攝）

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