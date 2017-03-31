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少年遭幫派罰10萬？真相竟是假恐嚇真詐財…

少年喝農藥自殺被送醫急救，撿回一命。（記者湯世名翻攝）

2017-03-31  01:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣驚傳少年遭幫派罰10萬，受不了壓力而喝農藥自殺，還好及時被家人發現送醫獲救，該案彰化警察分局經派員前往查證後，發現事實並非如此，而是一起假借幫派名義，出言恐嚇涉世未深的少年，向少年索討金錢花用，所引起的社會案件。

彰化警分局今天深夜發佈新聞稿澄清事件經過，警方指出，經查，受害少年稱於105年間，在廟會活動中認識1名李姓男子，該名李姓男子自稱係某幫派分子，並邀他加入該幫派，賴姓少年沒答應對方入幫的邀約，李姓男子還是要賴姓少年參加幫派堂口活動。

警方表示，受害少年藉故不前往，李姓男子竟以此向受害少年索取缺席費，缺席1次要給他5000元，前後多次索取了10萬多元。

日前，李姓男子重施故技，欲向受害少年索取5萬5000元，受害少年籌不出錢，一時想不開，於本月23日傍晚5時許在家中倉庫服農藥自殺未遂，幸即時發現送醫治療後，撿回一命。

警方指出，初步調查，李姓男子假借幫派名義，涉嫌恐嚇受害少年，並利用其涉世未深的心理，向其索討金錢花用，非如有媒體在未查證清楚下，誤報少年涉入幫派遭罰錢等情事，全案由警方專案小組深入偵辦調查中。

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