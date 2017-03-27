老婆門禁無法回家 毒犯車上吸毒被警查獲

2017-03-27 13:08

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓男子因太晚回家，被老婆鎖在門外，乾脆開老婆的車到大雅區神林路附近巷子的橋面上，停車在車內吸毒，遭豐原分局大雅分駐所所長辛盟強及警員黃俊嘉巡邏發現，當場在車上起出1小包安非他命，陳男被逮後竟求警：丟掉也是浪費，拜託再給吸兩口。

大雅分駐所所長辛盟強及警員黃俊嘉19日深夜巡邏時，行經大雅區神林路一段268巷的橋面時，見1輛小客車停在橋上，由於附近都是田野，心覺有異，上前查看，發現陳姓男子（42歲）躺在副駕駛座，雙眼緊閉，員警呼叫，男子也不應答，擔心男子在車內自殘，為防萬一，正打算通報消防隊救援時，赫然發現駕駛座後方有安非他命吸食器，才知陳男假寐，立即將陳男叫醒，並在車內查獲2級毒品安非他命1小包，陳男坦承吸食品及毒品皆為其所有。

陳嫌表示，因老婆設有門禁，晚上11點過後就鎖門不讓他進去，才開車出門偷吸毒，心想附近都是田野、夜深人靜，不會被發現，不料，才吸兩口，警察就來，他才趕快將吸食器放在駕駛座後方，並假裝睡著，以躲避警方查察，沒想到警察這麼熱心才被發現。

警方依毒品危害防制條例將陳男移送，陳男知道逃不過，竟求員警再讓他吸兩口，否則丟掉也可惜，讓員警忍不住搖頭。

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