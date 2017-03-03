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女模命案相驗解剖 檢令採集男友檢體釐清

2017-03-03  15:16

〔記者陳恩惠／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌預謀殺害網拍女模案，法務部法醫研究所今天下午會同士林地檢署檢察官相驗遺體後，同時進行解剖，由於程嫌坦承性侵，檢方也要求女模男友到場，採集他的檢體，以協助釐清案情。

檢警原訂今天下午1時30分進行相驗，不過女模雙親、男友及好友悲傷難抑，早早抵達，由於台中市警局刑事鑑識中心也派員北上，釐清女模死亡之處，檢警在1小時內，迅速完成遺體相驗和解剖後，同時要求女模男友進入，以棉花棒採集他的囗腔黏膜，做相關案件的排除。

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  • 女模命案今天下午檢警進行相驗和解剖，女模男友（黃衣者）到場採集檢體。（記者陳恩惠攝）

    女模命案今天下午檢警進行相驗和解剖，女模男友（黃衣者）到場採集檢體。（記者陳恩惠攝）

  • 女模命案檢警會同法醫研究所相驗解剖。（記者陳恩惠攝）

    女模命案檢警會同法醫研究所相驗解剖。（記者陳恩惠攝）

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