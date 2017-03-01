不忍吃「魩仔魚」粥 謝依涵投書看守所別再煮..

2017-03-01 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕媽媽嘴雙屍命案主嫌謝依涵在台北女子看守所待了將近4年，近日有獄友爆料，由於看守所煮了魩仔魚粥給獄友當早餐，謝依涵「不忍一口吃掉好多小生命」，為此向獄方投書請命，希望獄方別再提供魩仔魚粥。

根據《鏡傳媒》報導，女子看守所的獄友爆料，謝依涵在牢房內以信紙寫下為魩仔魚求生的訴求內容，並且署名投入看守所意見箱。謝依涵認為，吃魩仔魚粥「一口就吃掉好多小生命」，且「破壞海洋生態」，希望所方煮粥時別再加魩仔魚。

爆料的獄友看到背負兩條人命的謝依涵為魩仔魚請命、求生，深感訝異。而所方看到謝依涵的建言以後則認為，謝依涵的說法及動機並非毫無道理，近年來確實有環保團體倡議類似的理念，因此決定減少煮魩仔魚粥的次數。