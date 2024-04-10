翁骨折手術後逾5小時不治 家屬控醫療疏失提告求償敗訴

傅翁骨折手術後5個多小時在醫院不治，家屬控醫療疏失，提告求償敗訴 。（資料照）

2024/04/10 12:36

〔記者李立法／屏東報導〕67歲傅姓老翁因骨折住院開刀，卻在手術後5個多小時，因肺部大量脂肪栓塞急救無效死亡，家屬認為醫院顯有疏失，提告求償200萬多元，屏東地院根據衛福部醫審會鑑定報告，認為醫院並無過失，駁回家屬請求，可上訴。

傅翁家屬主張，傅翁患有高血壓、高血糖等慢性病並有抽菸史，醫院為其進行髖部骨折手術時，應採取全身麻醉方式手術，全程以插管方式供氧，應有利於爭取術後發生肺部栓塞時的搶救時機，但醫院卻捨此不為，僅選擇半身麻醉，處置違反醫療常規，且傅翁術後出現肺部脂肪栓塞急症情形，醫院又未能施以葉克膜方式急救或轉診，顯有醫療過失。

請繼續往下閱讀...

醫院主張，肺栓塞是股骨骨折的併發症，目前尚未有預防發生的規範，唯有以手術固定骨折，可減少骨折後肺栓塞的發生。

屏東地院函請醫審會鑑定，認為股骨手術失血量低，手術時間短，採用半身麻醉不影響心肺功能，安全性高，為下肢骨折手術麻醉首選；且葉克膜（ECMO）不適用於急救呼吸窘迫（如肺脂肪栓塞）的年長者，傅翁不使用葉克膜或緊急轉診至有葉克膜的醫療院所，並無違反醫療常規。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法