維護醫病權益 北檢建立醫法聯繫平台加強交流

北檢檢察長鄭銘謙（圖中持麥克風者）。（北檢提供）

2024/03/20 20:04

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署今日邀集轄內衛生局、醫師公會、中醫師公會、牙醫師公會及醫學中心、區域醫院等，召開「醫預法實施後交流及建立醫法聯繫平台會議」，以因應醫預法於今年1月1日施行後，就醫療爭議刑事案件應先移付調解相關實務運作問題，進行意見交換，並建立醫法聯繫平台，加強彼此業務交流、聯繫。

北檢檢察長鄭銘謙於會中指出，醫療人員的高素質，是台灣珍貴資產，提升醫療環境品質與維護醫病權益，是大家共同努力的目標；醫療及法律各有專業，檢察官辦理案件，需精進醫療專業，力求判斷正確；醫預法或其他與醫療相關法律在實務運作上出現的問題，也需要充分對話。

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鄭銘謙還指出，對於醫療暴力的即時處理，更是需要密切合作，橫向聯繫絕對不可或缺，因此，藉由本次會議建立醫法聯繫平台，可以讓各單位即時聯絡，必要時組成工作小組共商討論，日後，也將透過舉辦醫法論壇、研習及雙向參訪等，增進對彼此專業的瞭解。

這場會議是依高等檢察署去年「研商醫療事故預防與爭議處理法即將實施相關對策會議」結論所召開，由鄭銘謙主持，高檢署檢察官陳玉華列席指導，並由台北市、新北市政府衛生局代表、台北市立聯合醫院總院長蕭勝煌、台北市及新北市醫師、牙醫師、中醫師公會理事長、副理事長及常務理事等、轄內各大醫院代表及台北地檢署專責偵辦醫療案件的（主任）檢察官共同參與。

會中由雙北衛生局代表說明醫預法規定醫療爭議調解會的組成及運作現況，再由北檢主任檢察官馬中人報告檢察官偵辦醫療爭議刑事案件，應先移付調解及停止偵查的規定與流程，且再次強調防制醫療暴力即時通報平台運作情形。

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