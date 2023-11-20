盼降低醫療糾紛提告率 基檢舉辦醫法實務論壇

基隆地檢署、台灣醫事法律學會及基隆衛生局等單位，昨日舉行2023醫法實務論壇，讓醫界與法界人士能夠深入交流。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/20 16:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕為避免醫護人員不慎誤觸法網及降低醫療糾紛提告率，基隆地檢署昨日在部立基隆醫院舉行「2023醫法實務論壇」。會議中先由主任檢察官陳照世以健保申報不實案例，提醒醫護人員申報不實恐涉犯詐欺、偽造文書等罪；接著探討準備上路的醫療事故預防及爭議處理法，希望未來能透過調解方式，降低醫療糾紛提告率。

基隆地檢署表示，該論壇是由地檢署、台灣醫事法律學會、基隆市衛生局邀集基隆市醫師公會、中醫師公會、律師公會等單位共同舉辦，現場集結院、檢、律師、醫界人士踴躍參加，分別以不同視角討論，進行深度對話及交流。

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檢察長李嘉明於開幕時表示，醫法互有專業，透過論壇進行交流可避免專業鴻溝產生的誤解，也可避免醫事人員在法意識不足的情況下，誤觸法網；又醫療糾紛處理不當，訴訟程序對醫、病及執法者而言都是折磨，未來「醫療事故預防及爭議處理法」正式施行上路後，希望透過調解先行機制、與病患溝通關懷，以訴訟外方式有效解決醫療糾紛，共創醫、病、法三贏局面。

第一場次主題為「健保申報爭議」，由基隆長庚醫院中醫科主任張子瑜醫師先以健保費用爭議處理流程開場，再由基隆地檢署主任檢察官陳照世以執法者角度切入健保申報不實的真實案例，分析詐欺手法，並解說相對應刑責，提醒醫護人員容易輕忽的細節，以免觸法，現場討論熱烈。

第二場次主題為「醫療爭議處理」，由基隆市衛生局長張賢政、高等法院呂寧莉法官主講，先由張局長說明現行的調處制度與運作方式，分析基隆調處成功率高的原因；再由呂法官從法規面簡介「醫療事故預防及爭議處理法」的主要內容，說明未來運作方式及相關法律效果。

接著由基隆地檢署主任檢察官黃嘉妮，以不同視角進行與談，共同促進醫病和諧關係。

李檢察長於閉幕時指出，相信透過論壇的交流，能避免健保申報不實、精準處理醫療糾紛，建立優質友善的醫療環境。

基隆地檢署、台灣醫事法律學會及基隆衛生局等單位，昨日舉行2023醫法實務論壇，讓醫界與法界人士能夠深入交流。（記者吳昇儒翻攝）

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