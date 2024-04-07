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婦駕車違規左轉撞倒老翁臥床4月亡 過失致死罪判刑

婦人駕車違規左轉撞倒騎車行經行人穿越道的老翁，老翁臥病4月傷重亡，高院依過失致死罪判刑6月，得易科罰金18萬元。（記者楊國文攝）

婦人駕車違規左轉撞倒騎車行經行人穿越道的老翁，老翁臥病4月傷重亡，高院依過失致死罪判刑6月，得易科罰金18萬元。（記者楊國文攝）

2024/04/07 18:24

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市洪婦婦人4年前在桃園市駕車欲左轉一處道路時，將騎腳踏車行駛在行人穿越道上的78歲劉姓老翁撞倒，導致頭部有撕裂傷等傷勢，送醫進行縫合手術後出院，但8天後陷入昏迷，再度送醫，住院近4個月後不治，高等法院依過失致死罪洪婦6月徒刑，可易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，洪姓婦人2020年8月22日上午6時，駕駛轎車欲左轉桃園市介壽路2段往大溪方向行駛時，未注意78歲劉姓老翁騎腳踏車行駛在行人穿越道上欲穿越介壽路2段，來不及閃避，將劉翁連人帶車撞倒，以致其頭部有撕裂傷、左、右手肘等處有擦、挫傷，經緊急送醫，並施行縫合手術後即出院。

同年8月30日，劉翁病情加重，陷入昏迷送醫，經醫師診斷為「硬腦膜下出血併深度昏迷」，而開立病危通知單，兩天後轉院並進入加護病房治療，同年12月7日仍傷不治。檢方依過失致死罪，將洪婦起訴。

審理時，洪婦主張因過失撞傷劉翁，僅涉過失傷害罪，與劉翁死亡並無因果關係，未涉過失致死罪。

高等法院指出，經一審函詢醫院關於劉翁死亡與車禍的關連性，醫院證稱，依劉翁頭部外傷合併右側硬腦膜下出血的傷病，成因常與外傷有關，雖無法確 係事件所致，但可能有因果關係。

高院認定，劉翁被洪婦駕車撞傷倒地，受有頭部長達5公分頭皮撕裂傷的頭部外傷，8天後因陷入昏迷而送醫急診，並開立危通知單，醫院函文也稱劉翁是「因頭部及多重外傷造成昏迷」，劉翁也是因其頭部有外傷性硬腦膜出血造成長期昏迷臥床，最後導致「肋膜積水併呼吸衰竭」死亡，應與洪婦駕車撞傷劉翁有因果關係，依過失致死罪判她6月徒刑，可易科罰金18萬元。

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