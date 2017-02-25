23歲年輕女恐終生包尿布 只因她染上這習慣
2017-02-25 11:26
〔即時新聞／綜合報導〕從去年W hotel毒趴造成郭姓小模之死，到近日清泉崗空軍基地發現大批毒品等社會事件，都可見毒品殘害國人健康之嚴重性。高雄有一名23歲年輕女子，未成年就翹家當酒店妹，在酒店也染上拉K習慣，每天都得抽K菸，因越來越頻尿只好就醫，才發現膀胱已纖維化，後悔也為時已晚，現在的她為防陪酒過程頻跑廁所，陪酒期間只好全程包著尿布。
據《蘋果日報》報導，高雄長庚醫院精神科主治醫師蔡孟璋表示，在收治主動求診戒毒的案例中，印象最深刻的案例是一位23歲酒店辣妹，她說自己17歲翹家，到酒店陪酒賺生活費，因好奇開始抽K菸，一天大約抽一根，沒想到卻變得愈來愈頻尿。
蔡孟璋說，這位酒店妹會變得頻尿，是因為K他命會損傷膀胱壁，造成組織不可回復的纖維化傷害，她如廁次數頻繁，但每次都只尿一點點，陪酒時為防頻跑廁所掃興，只好全程包尿布。
蔡孟璋表示，目前K他命無有效藥物戒毒法，只得輔導這名酒店妹轉移想抽K菸的衝動，但已無法改變膀胱纖維化的事實，「她恐怕得終生包尿布」。
少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 繪畫當復健 罕病天使揮灑秀自信
- 市中運男標槍 刷新大會23年紀錄
- 經典賽》血型決定強弱？解析日本隊王牌神秘巧合
- NBA Live》林書豪復出拿7分5助攻 籃網苦吞15連敗
- 清肺抗氧化 吃對食物增抵抗力
- 司改國是會議》人民參審陪審 3.25加開公聽會討論
- 敍利亞2起自殺炸彈攻擊釀68死 IS坦承犯案
- NBA》才剛拿到新球衣… 轉隊首戰砍12分被開除
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 恐針鄭凱文 找到「失散兄弟」
- 千金小姐好壞 浪撲死會男
- 屯區停快復慢 民代促設大配水池
- 中國700噸雙船體飛彈艦模型 激似我沱江艦
- NBA》林書豪今年首出賽！隊友開心、教練滿意（影音）
- 傻眼！NU'EST成軍5年後 將加入選秀節目重拚出道
- 妹妹遭9前科運匠姦殺 韓星淚訴司法漏洞
- 北市府副發言人 陳思宇可能出任
- 自由廣場》跨海政商集團洗牌
- 並排違停逼騎士「夾縫中求生」 竹市人氣炸了
- 惡劣!700株香蕉樹 半夜被腰斬
- （嘉縣）梅山推觀光 3.1億蓋轉運站
- 基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停
- 1週停水2次 台中大里、太平里長串聯抗議
- 【天涯小手札】桃園第一航廈
- 社論》二二八給台灣上的這一課
- 致青春！ 《惡作劇之吻》一張照讓網友瘋狂
- 暖暖白公園 遇大雨積水到小腿
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228 evidence indicts Chiang: academic
- 【異色童話館】長髮姑娘
- 宜蘭櫻桃鴨、雲林鵝爆禽病 饕客注意
- 下週汽柴油 估各小漲1角
- 連開16小時腦溢血 司機疑過勞死
- 桃園》平均年齡38.3歲 6都最年輕
- 他被笑史上最爛滑雪選手 背後故事紅到全世界（影音）
- 「土地爺爺」過生日 大小朋友上彩妝
- 花蓮又有2鴨場檢出H5N6 今撲殺5000隻
- 中職「薪有簽簽結」 人數歷年最多
- 卡達桌球公開賽》鄭怡靜痛進八強 小莊甜蜜復仇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：23歲年輕女恐終生包尿布 只因她染上這習慣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分