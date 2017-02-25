| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》今年首度出賽 林書豪奪7分、5助攻
 首頁 > 社會

23歲年輕女恐終生包尿布 只因她染上這習慣

2017-02-25  11:26

〔即時新聞／綜合報導〕從去年W hotel毒趴造成郭姓小模之死，到近日清泉崗空軍基地發現大批毒品等社會事件，都可見毒品殘害國人健康之嚴重性。高雄有一名23歲年輕女子，未成年就翹家當酒店妹，在酒店也染上拉K習慣，每天都得抽K菸，因越來越頻尿只好就醫，才發現膀胱已纖維化，後悔也為時已晚，現在的她為防陪酒過程頻跑廁所，陪酒期間只好全程包著尿布。

據《蘋果日報》報導，高雄長庚醫院精神科主治醫師蔡孟璋表示，在收治主動求診戒毒的案例中，印象最深刻的案例是一位23歲酒店辣妹，她說自己17歲翹家，到酒店陪酒賺生活費，因好奇開始抽K菸，一天大約抽一根，沒想到卻變得愈來愈頻尿。

蔡孟璋說，這位酒店妹會變得頻尿，是因為K他命會損傷膀胱壁，造成組織不可回復的纖維化傷害，她如廁次數頻繁，但每次都只尿一點點，陪酒時為防頻跑廁所掃興，只好全程包尿布。

蔡孟璋表示，目前K他命無有效藥物戒毒法，只得輔導這名酒店妹轉移想抽K菸的衝動，但已無法改變膀胱纖維化的事實，「她恐怕得終生包尿布」。

少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品

廣告
  • 23歲酒店妹因染上拉K的習慣，不僅陪酒時全程包尿布，終生恐怕也得包著尿布度過。（示意圖，記者張瑞楨翻攝）

    23歲酒店妹因染上拉K的習慣，不僅陪酒時全程包尿布，終生恐怕也得包著尿布度過。（示意圖，記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： K他命 健康醫療 尿布 戒毒 毒品 酒店妹
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：23歲年輕女恐終生包尿布 只因她染上這習慣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.