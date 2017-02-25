23歲年輕女恐終生包尿布 只因她染上這習慣

2017-02-25 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕從去年W hotel毒趴造成郭姓小模之死，到近日清泉崗空軍基地發現大批毒品等社會事件，都可見毒品殘害國人健康之嚴重性。高雄有一名23歲年輕女子，未成年就翹家當酒店妹，在酒店也染上拉K習慣，每天都得抽K菸，因越來越頻尿只好就醫，才發現膀胱已纖維化，後悔也為時已晚，現在的她為防陪酒過程頻跑廁所，陪酒期間只好全程包著尿布。

據《蘋果日報》報導，高雄長庚醫院精神科主治醫師蔡孟璋表示，在收治主動求診戒毒的案例中，印象最深刻的案例是一位23歲酒店辣妹，她說自己17歲翹家，到酒店陪酒賺生活費，因好奇開始抽K菸，一天大約抽一根，沒想到卻變得愈來愈頻尿。

蔡孟璋說，這位酒店妹會變得頻尿，是因為K他命會損傷膀胱壁，造成組織不可回復的纖維化傷害，她如廁次數頻繁，但每次都只尿一點點，陪酒時為防頻跑廁所掃興，只好全程包尿布。

蔡孟璋表示，目前K他命無有效藥物戒毒法，只得輔導這名酒店妹轉移想抽K菸的衝動，但已無法改變膀胱纖維化的事實，「她恐怕得終生包尿布」。

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