毒男超警車遭攔下盤查 還賴警員拿走鑰匙
2017-01-07 17:39
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲區一名42歲的周姓男子日前騎車行經五股四維路時，發現前方有警察在巡邏，擔心車廂內的大量毒品會被發現，竟加速企圖超過警車，被警方攔下盤查，不料周男熄火後竟將鑰匙丟棄，還賴說警方拿走鑰匙，最後才辯稱平常都用其他鑰匙撬開的方式發動機車，車廂是打不開的，但員警在地上找到鑰匙，打開車廂一看發現上百克的安非他命跟其他毒品，將周男帶回送辦。
警方調查，周男家住蘆洲，有毒品等多項前科，本月3日晚間7時許，更寮派出所所長林耕宇、警員陳俊杰、王彥翔三員進行巡邏勤務時，見周男騎車不穩，還加速超車，怪異行徑引起警方注意，將他在停車場外攔下盤查，不料周男將車熄火後悄悄丟掉鑰匙，要求看車廂時還推說鑰匙被員警拿走，一度辯稱平常都打不開車廂，但員警發現周男手機充電線連接到車廂內，當場戳破謊言，最後警方找到丟棄的鑰匙，驚見車廂內有大量毒品
警方表示，周男供稱當時看到巡邏員警一時心虛緊張，才會加速超車，企圖躲避警方查緝，並表示當時要去找房子，所以將自己施用的毒品放在車廂內，警方起出海洛因2.6公克、安非他命4包102.25公克、K他命 10.65公克、不明液體粉末92公克、安非他命吸食器、磅秤及上百個分裝袋，警方訊後依毒品罪嫌將周男移送法辦。
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