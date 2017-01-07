| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
1日籍男子屏東玩飛行傘摔落 無生命跡象 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 社會

毒男超警車遭攔下盤查 還賴警員拿走鑰匙

2017-01-07  17:39

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲區一名42歲的周姓男子日前騎車行經五股四維路時，發現前方有警察在巡邏，擔心車廂內的大量毒品會被發現，竟加速企圖超過警車，被警方攔下盤查，不料周男熄火後竟將鑰匙丟棄，還賴說警方拿走鑰匙，最後才辯稱平常都用其他鑰匙撬開的方式發動機車，車廂是打不開的，但員警在地上找到鑰匙，打開車廂一看發現上百克的安非他命跟其他毒品，將周男帶回送辦。

警方調查，周男家住蘆洲，有毒品等多項前科，本月3日晚間7時許，更寮派出所所長林耕宇、警員陳俊杰、王彥翔三員進行巡邏勤務時，見周男騎車不穩，還加速超車，怪異行徑引起警方注意，將他在停車場外攔下盤查，不料周男將車熄火後悄悄丟掉鑰匙，要求看車廂時還推說鑰匙被員警拿走，一度辯稱平常都打不開車廂，但員警發現周男手機充電線連接到車廂內，當場戳破謊言，最後警方找到丟棄的鑰匙，驚見車廂內有大量毒品

警方表示，周男供稱當時看到巡邏員警一時心虛緊張，才會加速超車，企圖躲避警方查緝，並表示當時要去找房子，所以將自己施用的毒品放在車廂內，警方起出海洛因2.6公克、安非他命4包102.25公克、K他命 10.65公克、不明液體粉末92公克、安非他命吸食器、磅秤及上百個分裝袋，警方訊後依毒品罪嫌將周男移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方盤查周男，意外在車廂內起出上百克的安非他命。（記者王宣晴翻攝）

    警方盤查周男，意外在車廂內起出上百克的安非他命。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方盤查周男，意外在車廂內起出上百克的安非他命。（記者王宣晴翻攝）

    警方盤查周男，意外在車廂內起出上百克的安非他命。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： K他命 安非他命 攔車盤查 毒品 盤查 超車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：毒男超警車遭攔下盤查 還賴警員拿走鑰匙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.