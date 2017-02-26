男大生罹「自發性氣胸」 運動喘﹑不運動也喘

2017-02-26

記者謝介裕／南投報導

運動後喘、不運動也會喘，南投縣20歲男大生被診斷出罹患「自發性氣胸」，還好透過胸腔鏡肺楔狀切除手術後獲得改善，目前已返家靜養中。

身形高瘦的20歲林姓男大生，平時熱愛運動，運動時心跳很快，且比別人容易喘，有時胸部還伴隨著疼痛感，他以為是運動太激烈且不小心與別人肢體碰撞引起，不以為意。

直到日前開始出現呼吸困難、頭暈、直冒冷汗、臉色蒼白等症狀後，才趕緊至衛福部南投醫院就診，經診斷為「自發性氣胸」後，也立刻安排手術治療。

南投醫院胸腔內科醫師王耀麟與該院支援的國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明說，人的肺臟和胸壁間有一潛在的空腔，名為肋膜腔。「氣胸」是氣體不正常地聚積在肋膜腔中，而「自發性氣胸」是指在沒有任何外在因素下，氣體自發性從肺中漏出，病患會出現胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，嚴重時有休克、死亡之虞。

由於這名男大生的病況較危急，加上電腦斷層掃描影像顯示，他的肺尖部分有明顯的肺氣泡形成，因此醫師捨棄氧氣給予或胸管引流等保守療法，直接選擇手術，找出造成氣胸的病灶並切除，再搭配肋膜粘黏術，使其肋膜腔完全粘黏，進而降低氣胸復發率。

為何會發生自發性氣胸？目前醫界還沒有定論。據臨床研究顯示，發生率約為每10萬人中有9人，多發生於高瘦型的年輕男性，提醒病患在手術後一個月內避免打球、爬山等太劇烈的運動，也不要從事潛水、飛行等氣溫氣壓變化太大的活動，更是不能抽菸，並保持規律生活。