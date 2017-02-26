男童囫圇吞棗 棗子卡食道
2017-02-26
記者蔡淑媛／台中報導
一名9個月大男童上週咬了一大口棗子噎住，差點窒息，媽媽趕緊把棗子挖出來，原以為沒事了，但男童卻出現不吃不喝、口水變多等症狀，就醫後才發現，還有一塊棗子卡在食道，經內視鏡取出才恢復正常。
中國醫藥大學附設醫院兒童醫院腸胃科主任陳安琪指出，5歲以下兒童喜歡把東西放進嘴巴裡，除非有異狀，不然不易發現。如果這名男童未及時取出卡在食道的棗子，嚴重時恐怕會出現腐蝕性食道炎，也就是食道潰爛、腐蝕，也可能再喝奶進食會嗆到，引起吸入性肺炎。
兒童急診科主任謝宗學說，男童在家看到姊姊吃一半的棗子放在桌上，就搶來吃。媽媽還來不及阻止，他已經咬了一大塊，並且立刻劇烈咳嗽、臉頰脹紅，媽媽趕緊從他口中把棗子挖出來，男童臉色逐漸回復正常，不再咳嗽。
但男童事後不肯喝水、不吃東西，口水也流得比平常多，雖然沒哭鬧、沒嘔吐，活動力正常，但媽媽仍不敢掉以輕心，半夜帶他到醫院掛急診。
身體理學檢查無明顯異狀，醫師為求謹慎，建議做消化道內視鏡檢查。
男童禁食8小時後被送進手術室，陳安琪以內視鏡檢查，果然在食道中段發現一塊約1公分大的棗子果肉，把整個食道管腔堵住，陳安琪以內視鏡夾子取出果肉，男童麻醉甦醒後終於肯吃、肯喝，會玩與會笑，在留院觀察數小時後離院回家。
謝宗學說，小小孩在口慾期（或稱口腔期）常因好奇，會亂把東西塞進嘴巴裡。臨床上曾經遇到咬斷手機吊飾、吃進塑膠湯匙、錢幣、電池、消毒水等誤食情況，家長和照顧者不可大意，尤其是降血壓、降血糖等藥物，若誤食，嚴重者會休克，提醒家有小小孩，細小物品要收乾淨，也別讓孩子離開視線，一旦誤食要立刻送醫。
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