| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
 首頁 > 生活

男童囫圇吞棗 棗子卡食道

2017-02-26

記者蔡淑媛／台中報導

一名9個月大男童上週咬了一大口棗子噎住，差點窒息，媽媽趕緊把棗子挖出來，原以為沒事了，但男童卻出現不吃不喝、口水變多等症狀，就醫後才發現，還有一塊棗子卡在食道，經內視鏡取出才恢復正常。

中國醫藥大學附設醫院兒童醫院腸胃科主任陳安琪指出，5歲以下兒童喜歡把東西放進嘴巴裡，除非有異狀，不然不易發現。如果這名男童未及時取出卡在食道的棗子，嚴重時恐怕會出現腐蝕性食道炎，也就是食道潰爛、腐蝕，也可能再喝奶進食會嗆到，引起吸入性肺炎。

兒童急診科主任謝宗學說，男童在家看到姊姊吃一半的棗子放在桌上，就搶來吃。媽媽還來不及阻止，他已經咬了一大塊，並且立刻劇烈咳嗽、臉頰脹紅，媽媽趕緊從他口中把棗子挖出來，男童臉色逐漸回復正常，不再咳嗽。

但男童事後不肯喝水、不吃東西，口水也流得比平常多，雖然沒哭鬧、沒嘔吐，活動力正常，但媽媽仍不敢掉以輕心，半夜帶他到醫院掛急診。

身體理學檢查無明顯異狀，醫師為求謹慎，建議做消化道內視鏡檢查。

男童禁食8小時後被送進手術室，陳安琪以內視鏡檢查，果然在食道中段發現一塊約1公分大的棗子果肉，把整個食道管腔堵住，陳安琪以內視鏡夾子取出果肉，男童麻醉甦醒後終於肯吃、肯喝，會玩與會笑，在留院觀察數小時後離院回家。

謝宗學說，小小孩在口慾期（或稱口腔期）常因好奇，會亂把東西塞進嘴巴裡。臨床上曾經遇到咬斷手機吊飾、吃進塑膠湯匙、錢幣、電池、消毒水等誤食情況，家長和照顧者不可大意，尤其是降血壓、降血糖等藥物，若誤食，嚴重者會休克，提醒家有小小孩，細小物品要收乾淨，也別讓孩子離開視線，一旦誤食要立刻送醫。

廣告
  • 棗子卡在食道。 （記者蔡淑媛翻攝）

    棗子卡在食道。 （記者蔡淑媛翻攝）

  • 醫師提醒，小孩誤食有異狀要趕緊送醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

    醫師提醒，小孩誤食有異狀要趕緊送醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：男童囫圇吞棗 棗子卡食道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.