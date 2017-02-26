「消脹飲」加按壓穴位 緩解脹氣不舒服
2017-02-26
圖．文／呂依真
自開春以來，因腸胃不舒服來看診的民眾不少，病人大都有胃脹、腹痛、排便不暢等症狀。除了服用醫師開立治療處方外，也建議製作「消脹飲」當飲料喝，可解油膩消脹氣，也可配合按壓穴位來緩解不舒服。
◎消脹飲︰
●組成：陳皮15g、山楂10g、決明子20g、生甘草6g。
●做法：上述藥材稍加沖洗去除雜質後，裝入大布袋裡綁起，用1500CC的水煮開後，放入藥材布袋，中火煮約5-10分鐘即可關火。小心取出藥袋，藥湯稍微放涼些即可飲用，怕酸者可以適量加入蜂蜜，但不宜過多。
◎按壓穴位：
若是腸胃脹氣不舒服滿明顯的，可以坐著靠在椅背上，用單手握拳，拳頭沿兩乳中稍微施力往肚臍下推約20下，如此可以舒暢胃氣。
右手屈肘橫於腹前，用左手拇指按揉右肘橫紋末端的大腸經曲池穴約30秒，同樣地把左肘彎曲，用右拇指按壓左側曲池穴。
然後站起來，雙腳打開與肩同寬，雙手握拳由上到下敲打雙腿外側膽經循行的範圍，以疏利膽氣幫助消化。
最後再坐下，雙手握拳用指節去按壓位於膝蓋骨下方約一個拳頭處，沿脛骨股略偏外側約1公分處的胃經足三里穴，約按30秒。
年假過後有些人出現焦慮而難入眠，結果因為睡不安穩，隔天起床精神不好，更覺得上班上學很痛苦，建議可喝寧神飲。
◎寧神飲︰
●組成：炙甘草10g，浮小麥30g，紅棗15g，合歡皮6g。
●做法：用1500CC的水煮開加入藥材中小火煮約10分鐘，瀝出藥湯。
●注意：藥湯宜白天開始頻頻服用，睡前不宜大量飲用，以免因夜尿中斷睡眠。
躺在床上等待入睡時，可以稍微按壓耳穴神門處，推雙手內關至神門，以及按壓兩腳大拇趾二趾間的太衝穴，這些穴位都可以緩和焦慮不安的情緒有助於安穩入眠。（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）
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