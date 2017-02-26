別以為磨蹭沒事！ 情侶隔著褲子做愛竟搞出人命...

有情侶還沒結婚，不敢有真槍實彈的性行為，隔著內褲磨蹭，最後女方懷孕。（圖取自網路）

2017-02-26 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕如果沒有懷孕的打算，就要做好避孕措施，否則很可能一不小心就搞出人命。義大大昌醫院婦產科主任李世隆指出，別以為隔著內褲磨蹭就沒事！曾有情侶還沒結婚，不敢有真槍實彈的性行為，就隔著內褲磨蹭，最後女方懷孕。

《聯合報》報導，婦產科主任李世隆說，曾有情侶在婚前不敢有真槍實彈的性行為，兩人只好隔著內褲磨蹭，最後女生竟然懷孕。原來是雙方在隔著內褲磨蹭時，兩人的內褲都濕了，女方因此中獎。

李世龍指出，體外射精的避孕方式也相當不保險，實際上男性射精前就會流出一些分泌物，裡面也包含精蟲，只要接觸到陰道口就會讓女方受孕。