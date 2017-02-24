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「怕你沒看到」清泉崗已發現51包安毒

2017-02-24

沿直線及Ｓ型路線丟包

〔記者楊政郡、張軒哲、涂鉅旻、陳鈺馥、李欣芳／綜合報導〕空軍清泉崗基地發現大批毒品案，台中地檢署昨天公布最新進度，目前已發現五十一包安非他命毒品，分布範圍約二公里長，包括軍營宿舍、跑道、籃球場、行政大樓、停機坪等處，呈直線及Ｓ型路線丟棄，好像是「怕你沒看到」。

20官兵初驗呈陽性反應

檢方安排該基地三千名官兵驗尿篩檢，初檢呈陽性反應的官兵達廿員，將送三軍總醫院複驗。國防部長馮世寬昨受訪表示，心情非常沉重，更坦言「你今天問我軍中有沒有毒品，是有的！」除基地全面性篩檢外，全軍更要防制毒品。

馮世寬︰曾涉毒者 重新驗尿

馮世寬昨也向全軍下達指示，各基層部隊長官可自行裁量，是否要求過去曾有涉毒紀錄的官兵重新驗尿。

國防部發言人陳中吉說，國軍各部隊一直在進行毒品防制工作，新兵入營時，全數需要驗尿，收假回部隊的官兵，也需按比例抽檢。清泉崗基地毒品案後，會讓之前有吸毒傾向或紀錄的官兵，再回來重新驗尿，官兵也可藉此自清表白。

台中地檢署主任檢察官謝志明昨說明檢方履勘結果指出，毒品分布路線呈現小段直線與大Ｓ型，類似點狀丟棄，目前發現五十一包安非他命（毛重約五十公克），呈現彷彿是「怕你沒看到」的怪異狀態，丟棄地點都不隱密，比較像遺漏。棄毒沿途已封鎖全面採指紋，調閱沿途監視器。

國防部、空軍已組成專案小組調查此事。馮世寬昨赴立法院拜會時受訪表示，國軍將酒駕、毒品視為不可違逆之事，毒品絕不能到軍中來。昨天也傳出是否為軍中升官陰謀論，馮世寬說，他不想把此事想得這麼複雜，至少先查出源頭。他也說，此事可能一個人就可以做到，國軍已全面加強門禁管理，部隊長也有權、有責清查部隊工作、生活環境。

傳出軍中升官陰謀論

專案小組研判，也可能是營區內毒品買賣糾紛，持有人被追殺、追打等，而沿途丟棄毒品，雙方都還來不及撿起來就被發現，不論是升官陰謀論，還是毒品交易糾紛，都顯示基地安檢出現大漏洞，及毒品侵入軍營的重大危機。

行政院長林全昨主持行政院院會也表示，國軍是國家安全和社會安定的重要支柱，軍中不允許有任何涉毒情況，他要求國防部全面徹底清查，確保國軍軍紀貫徹到底。

清泉崗基地因這起毒品案，官士兵全面驗尿，檢方及軍方說，目前已採樣超過半數，也發現廿人呈毒品陽性反應，目前進行複驗中。清泉崗基地政戰主任施勝德表示，全案檢調調查中，不便回應。

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  • 中檢主任檢察官謝志明昨說明清泉崗基地毒品案進度。（記者楊政郡攝）

    中檢主任檢察官謝志明昨說明清泉崗基地毒品案進度。（記者楊政郡攝）

  • 清泉崗基地發現51包安毒。（記者楊政郡攝）

    清泉崗基地發現51包安毒。（記者楊政郡攝）

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