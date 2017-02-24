防制毒品 國防部著重毒品前科、新兵驗尿

2017-02-24 12:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕檢方持續調查清泉崗基地毒品案，對此，國防部副部長李喜明上將今上午出席活動時受訪表示，國軍驗尿工作，將著重曾有違反毒品紀錄以及新進人員，都會加強篩檢。

李喜明表示，目前清泉崗基地尿液篩檢已完成，有部分人員需要由三軍總醫院做複檢，會再向外界報告。

至於外傳「重新驗尿」範圍只針對義務役，李喜明澄清說，驗尿工作不分義務役或志願役，一定是全面性工作。

雖檢調仍在調查此案，但外界盛傳各種「陰謀論」，李喜明說，此案發生後，軍方主動請憲兵隊、台中地檢署偵查，希望外界不要做過多臆測，讓檢方徹底清查，隨後會將真相向大眾做說明，國軍門禁、內部管理亦會確實做檢討。