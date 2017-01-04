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毒鴛鴦卡溝「輪陷」 車內飄K味露餡

2017-01-04  17:50

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣32歲楊姓男子與其28歲陳姓女友，3日晚上10點多駕駛自小客車經過苗栗縣苑裡鎮一處重劃區道路時，疑似拉K後「晃神」，轉彎不慎左前車輪陷入水溝，剛好碰上巡邏員警，警方本來好意前往協助，卻聞到陣陣K味，將2人帶回偵訊，4日訊後依違反毒品危害防制條例移送。

警方指出，兩人於警訊時楊男僅承認持有13包重量各27.71克K他命，但是否認吸食；陳女則稱被查獲持有的安非他命1包（3.46公克）、K他命5包（21.09公克）是減肥藥物，並未使用毒品。

不過警方初步篩檢後兩人都呈現陽性反應，依法將兩人移送。對於兩人因車輪卡溝才被查獲，員警也搖頭直說真是「陰溝裡翻船」，「輪陷」讓兩人「露餡」。

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  • 毒鴛鴦卡溝「輪陷」，車內飄K味露餡。（記者蔡政珉翻攝）

    毒鴛鴦卡溝「輪陷」，車內飄K味露餡。（記者蔡政珉翻攝）

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相關關鍵字： K他命 安非他命 毒品 毒品危害防制條例
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