毒鴛鴦卡溝「輪陷」 車內飄K味露餡
2017-01-04 17:50
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣32歲楊姓男子與其28歲陳姓女友，3日晚上10點多駕駛自小客車經過苗栗縣苑裡鎮一處重劃區道路時，疑似拉K後「晃神」，轉彎不慎左前車輪陷入水溝，剛好碰上巡邏員警，警方本來好意前往協助，卻聞到陣陣K味，將2人帶回偵訊，4日訊後依違反毒品危害防制條例移送。
警方指出，兩人於警訊時楊男僅承認持有13包重量各27.71克K他命，但是否認吸食；陳女則稱被查獲持有的安非他命1包（3.46公克）、K他命5包（21.09公克）是減肥藥物，並未使用毒品。
不過警方初步篩檢後兩人都呈現陽性反應，依法將兩人移送。對於兩人因車輪卡溝才被查獲，員警也搖頭直說真是「陰溝裡翻船」，「輪陷」讓兩人「露餡」。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 竹縣府人事費用 邱鏡淳：要節制
- 《中英對照讀新聞》Last Dog At The Shelter Receives The Sweetest Farewell Party 收容所的最後一隻狗狗獲得最溫馨的道別趴
- 鬼鬼鉛筆腿暴粗2倍壯 這才是真相！
- 7藝文場館公安不合格 故宮空氣最糟
- 踏遍百岳 李漢明「畫」說美景
- SBL》「印度姚明」布拉發威 獲選１２月最佳球員
- 稀有大圓斑球背象鼻蟲 北市動物園現身
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 守護河川 香港15大學生來台淨堤撿垃圾
- 竹縣高麗菜價崩跌 縣長買來送社福機構加菜
- 補充學童營養 80歲櫻桃樹有故事
- 新竹市跨區申請印鑑證明今天開跑！
- 行動不便就醫難 居家醫療陪九旬嬤尊嚴走最後一程
- 完全執政在即 國會共和黨下「馬」威
- 黨產會審核才能發薪？ 藍批顧立雄「說一套做一套」
- （影音）節目是開來停的 陶晶瑩淡看利菁入主舊地盤
- 隋棠決定自然產 第二胎台灣生
- 中國工資攀升 紡織業紛移越南
- 新營講堂分享臘八粥 預計發送逾萬份
- 鄧志鴻嘴甜喇舌愛妻 當刷牙
- NBA》詹皇揪甘心 場外關心哈勒戴妻子
- 郭董不滿他年薪高無作為？ 翟本喬自爆薪水...
- NBA》瘋狂球季！8球員進50分俱樂部（上）
- 李運慶太激動 黃薇渟脖子見紅
- 熱門總統人選潘基文將回國 南韓外交部很苦惱
- 弱勢違建租戶領租金補貼 北市：再等等
- 危險加給傳喊停 新北消防局澄清：只晚2、3個月
- 堅持國產雜糧品質 這群老農們這樣做…
- 支持郝龍斌選黨魁？ 廖國棟連三NO「怎可能選邊站」
- 升營所稅、降綜所稅 財部有2腹案
- 糖果美顏手機 人工寶石微奢華
- 一例一休爭議 綠委：企業應調整人力運用 產業升級
- 昇陽光電12月營收月減32.37%
- 合歡山連假交管 清明後上路
- 屏警新邨等宿舍走入歷史 販售蓋分局
- NBA》約基奇自爆 以前一天喝下三公升可樂
- 中職》去年從缺 暴力猿今年2人登「50萬俱樂部」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：毒鴛鴦卡溝「輪陷」 車內飄K味露餡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分