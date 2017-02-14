| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
川普首位閣員下台！弗林涉「通敵」閃辭國安顧問 日本驚傳巴士火燒車 16人驚恐逃生 業者稱司機無過勞 女兒駁斥：已連上16天班 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

車沒掛牌違停又藏毒 開賓士男GG了！

2017-02-14  12:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕太囂張？台中市警局五分局北屯派出所警員巡邏時，見一輛賓士車違規停車，前方又沒有懸掛車牌，盤查時見23歲陳姓駕駛神智恍惚，眼尖的警員見到車內有白色粉末，進一步在腳踏墊下方等處查獲毒品，他大搖大擺駕駛未懸掛車牌的賓士車，攜帶毒品還違規停車，行為相當囂張，警方逮捕依毒品危害條例法辦，這位富二代這下子GG了！

北屯所調查顯示，年僅23歲陳男無業且無前科，駕駛的賓士車，車主是他的爸爸，陳男可能是富二代，或家境頗富裕，本月11日下午，他駕駛父親的賓士車，在北屯區東光路違規停車，員警盤查時，他精神恍惚、表情怪異，不過，他也頗配合，自行搖下車窗，眼尖的員警見車內有白色不明粉末，進一步搜索賓士車，在駕駛座椅上發現一根含有三級毒品K他命香菸（俗稱K菸）。

陳男坦承持有這支香菸，他又自行在駕駛座腳踏墊下方拿出吸食K他命的分裝盤，員警則於車內排檔桿前方置物箱，查獲K他命1小瓶（毛重1.04公克），陳男的隨身皮包內查獲K他命一袋（毛重20.01公克）、2個電子磅秤與22個分裝袋等證物。

陳男說，他前幾天車禍，前方車牌撞壞了，他遂自行拆下車牌，藏在駕駛座下面，至於毒品，他坦承上月底向不明人士購買，要自己吸食，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 陳男把車牌藏在駕駛座下方。（記者張瑞楨翻攝）

    陳男把車牌藏在駕駛座下方。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方搜索賓士車，查獲K菸等毒品。（記者張瑞楨翻攝）

    警方搜索賓士車，查獲K菸等毒品。（記者張瑞楨翻攝）

  • 陳男坦承買毒品吸食。（記者張瑞楨翻攝）

    陳男坦承買毒品吸食。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方在陳男身上查獲毒品。（記者張瑞楨翻攝）

    警方在陳男身上查獲毒品。（記者張瑞楨翻攝）

  • 警方在陳男身上查獲毛重20.01公克的K他命。（記者張瑞楨翻攝）

    警方在陳男身上查獲毛重20.01公克的K他命。（記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： K他命 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：車沒掛牌違停又藏毒 開賓士男GG了！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.