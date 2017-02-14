車沒掛牌違停又藏毒 開賓士男GG了！

2017-02-14 12:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕太囂張？台中市警局五分局北屯派出所警員巡邏時，見一輛賓士車違規停車，前方又沒有懸掛車牌，盤查時見23歲陳姓駕駛神智恍惚，眼尖的警員見到車內有白色粉末，進一步在腳踏墊下方等處查獲毒品，他大搖大擺駕駛未懸掛車牌的賓士車，攜帶毒品還違規停車，行為相當囂張，警方逮捕依毒品危害條例法辦，這位富二代這下子GG了！

北屯所調查顯示，年僅23歲陳男無業且無前科，駕駛的賓士車，車主是他的爸爸，陳男可能是富二代，或家境頗富裕，本月11日下午，他駕駛父親的賓士車，在北屯區東光路違規停車，員警盤查時，他精神恍惚、表情怪異，不過，他也頗配合，自行搖下車窗，眼尖的員警見車內有白色不明粉末，進一步搜索賓士車，在駕駛座椅上發現一根含有三級毒品K他命香菸（俗稱K菸）。

陳男坦承持有這支香菸，他又自行在駕駛座腳踏墊下方拿出吸食K他命的分裝盤，員警則於車內排檔桿前方置物箱，查獲K他命1小瓶（毛重1.04公克），陳男的隨身皮包內查獲K他命一袋（毛重20.01公克）、2個電子磅秤與22個分裝袋等證物。

陳男說，他前幾天車禍，前方車牌撞壞了，他遂自行拆下車牌，藏在駕駛座下面，至於毒品，他坦承上月底向不明人士購買，要自己吸食，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

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