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男酒駕撞上電線桿後翻車 殃及其他3輛汽車
2017-02-24 15:14
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蕭姓男子涉嫌酒後駕車，今天上午8點多行經平鎮區振平街與金陵路口時，撞上路旁的電線桿後翻車，還殃及其他3輛汽車，還好沒人受傷。
警方對蕭姓男子（26歲）進行酒測，他的酒測值高達0.28 MG/L，已依公共危險罪嫌將他法辦。
蕭男供稱，他前一天晚上在ktv與人飲酒到早上，想直接趕著去上班，才會酒後駕車肇事。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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