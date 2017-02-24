| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 社會

男酒駕撞上電線桿後翻車 殃及其他3輛汽車

2017-02-24  15:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蕭姓男子涉嫌酒後駕車，今天上午8點多行經平鎮區振平街與金陵路口時，撞上路旁的電線桿後翻車，還殃及其他3輛汽車，還好沒人受傷。

警方對蕭姓男子（26歲）進行酒測，他的酒測值高達0.28 MG/L，已依公共危險罪嫌將他法辦。

蕭男供稱，他前一天晚上在ktv與人飲酒到早上，想直接趕著去上班，才會酒後駕車肇事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 蕭姓男子酒後駕車撞上電線桿反覆。（記者周敏鴻攝）

    蕭姓男子酒後駕車撞上電線桿反覆。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 酒駕 酒駕肇事
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：男酒駕撞上電線桿後翻車 殃及其他3輛汽車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.