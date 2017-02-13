新埔分局護童 也教孩子獨立自主
2017-02-13 09:57
新竹縣新埔警分局長陳立祺（中）今早邊護童邊教孩子自我保護的簡單撇步。（記者黃美珠攝）
〔記者黃美珠／新埔報導〕今天全國各國中、小開學，各地員警例行的護童勤務，今早又在各地校門口上演。
新竹縣新埔警分局長陳立祺做為全縣首位女性分局長，最能體會所有學童的媽媽，希望孩子快快樂樂上學去、平平安安回家來的心情。
所以她在規劃所屬對轄內國中、小學生上、下學時段加強巡邏、站崗勤務，並留心校園安全外。
她也認為適度的保護下，我們的下一代更需要學習獨立的觀察、思考、以及判斷，隨時有居安思危的意識。
因此趁著陪學童過馬路上學的機會，她以阿姨的口吻跟孩童們分享如何安全通過危險路口，也提醒他們等候家人接送時，不要輕易誤信陌生人的搭訕等。讓孩子不致因大人從家裡到校園構建出的通學環境猶如一個大溫室，而使他們失去了自我保護的能力。
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