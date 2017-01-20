誤拿手機還怒回「你是誰？」 金警尋機遭誤會
2017-01-20 22:28
〔記者吳正庭／金門報導〕金門一名妙齡女子手機不見，急得向警方報案，警方透過定位尋機，話筒那端竟高聲回應: 「你是誰？怎麼有我的電話號碼？」，警方一度以為對方裝傻，立即與失主驅車前往會合，才發現持有手機者拿的是失主的手機，且與失主是同事。
縣警局金城派出所員警吳增忠日前正準備執行巡邏勤務，一名20幾歲、長相清秀的女生，指在大學期間，打工好幾個月才存錢購得的熱門款手機，竟在下班後不翼而飛，急得上門報案，要求協尋。
吳增忠與有「3C達人」的同僚張峻豪研究後，以該同牌手機的定位功能展開搜尋，幸運的是，打電話過去發現遺失的手機並未關機，只是無人接聽，代表有機會透過定位功能找到手機位置。
參與協尋的金城派出所長林志仁說，很可能是當時定位有偏差，陪同失主到達定位點，竟是一片荒郊野外；吳員不放棄再撥一次電話，希望聽到電話鈴聲，電話那端突然有人開口說話: 「你是誰？怎麼有我的電話號碼？」，失主覺得錯愕並回說「不好意思，這隻手機是我的，警方也在現場，你現在在哪？ 」。
警方隨即依失主所指地點前去尋找手機，一到現場，失主脫口而出「怎麼是妳！」，原來雙方是同事，進一步了解，才知道兩位女主角的手機，不僅是同款，連手機外殼顏色也一樣。
林志仁表示，女同事忘了自己手機在包包裡，一時失察將失主放在工作桌上同款手機也收到包包內，直到警方打電話來，才發覺拿錯手機，雙方見面驚訝之餘相視而笑，並對「烏龍一場」麻煩警方感到不好意思。
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