排隊進基隆信二路停車場佔右轉道路 依警指示走直行道右轉居然挨罰

基隆市信二路立體停車場每到假日一位難求，警察擺置三角錐讓車輛得以等候右轉進停車場，不料造成要右轉信二路的車輛，只能行駛直行車道再右轉，反而因此違規被民眾檢舉，駕駛因此違法挨罰，引發民怨。（記者俞肇福攝）

2024/04/05 16:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市信二路立體停車場每到假日停車格一位難求，等著排隊進停車場的車輛占據右轉的一線車道，義二路原本有右轉、直行兩線車道，因此只剩下直行車道，造成要右轉的居民被迫只能開在直行車道違規右轉到信二路，因遭民眾檢舉狂收罰單。市府表示，會再研議調整標線。

信義區居民只要到假日要回家的路就常常塞車，不僅苦不堪言，最近還常常收到罰單，被開罰單的理由是未依照規定行駛和右轉，處600到1800元，民眾氣炸。

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民眾說，他們被迫只能開到直行車道，再右轉信二路回信義區住家，沒想到收到罰單，「明明依警察指揮，民眾亂檢舉，讓住戶好無奈，地上直行的標線就像是陷阱。」

每逢假日，為了要疏導從信一路經義二路到信二路立體停車場的車輛，警方會在義二路兩個車道中間設置三角錐，提供進停車場的車輛右轉專用。但仔細看義二路地面標線，右轉車道可以右轉、直行，但直行車道只能直行，右轉就是違規。

信義區選出的基隆市議員韓世昱表示，由於停車場車輛占據右轉車道，許多民眾為了要回家，只能走直行車道再右轉，卻收到檢舉罰單，希望找出解套方法。

市府交通處長王圳宏表示，假日期間因義二路管制一車道供進入信二停車場使用，造成義二路外車道無法直接右轉信二路，主要因受限於法規，交通處將盡速邀集相關單位研議，該路口提醒標誌內容及設置地點，以改善假日期間該區域交通動線。另外，信二路右轉進停車場道路分向線原為可跨越白虛線，因工務處近期新鋪設道路，誤畫為白實線不可跨越，工務處也將擇日盡速改善。

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