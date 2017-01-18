不滿遭盤查開單 小黃運將掄拳打警察

2017-01-18 20:46

〔記者王捷／台南報導〕自從計程車司機性侵韓國旅客案發生後，台南市警方積極對計程車司機探訪、查證身分，但台南18日竟傳出林姓運匠不滿遭到交通大隊危姓警員開單，在現場就掄起拳頭打警，與警員上演出全武行，警員將林男逮捕後依妨害公務罪嫌移送法辦。

交通大隊危姓警員在今日下午三時許，到台南火車站附近執行稽查勤務時，見林男駕駛的計程車，違規停車在便利商店前，隨即又違規攬客上車，因此上前盤查，並要求林男交出計程車執業相關證件。

根據警方指出，林男在危員盤查時，就已對著警員表達不滿，但是警員不願與林男計較，沒想到林男突然啟動計程車作勢衝撞警員，所幸危員即時閃躲，接著林男還下車拉扯毆打員警，造成員警雙手挫傷、左臉頰及嘴唇破皮。

危員被毆，立即通知線上巡邏警力支援，在其他民眾協助下逮捕林男，由支援警力將林男載送至市警一分局東寧派出偵訊，並依妨礙公務等罪嫌移送法辦。

至於是否是因為春安工作頻繁開單，導致運匠突然暴怒？交大指出依據紀錄林男只在3年前因為未繫安全帶遭開罰，在台南並沒有遭開罰紀錄，且交大並沒有接獲指示要評估警員的開單績效。

市警局長黃宗仁局於接獲案件通知後，鼓勵支持警員嚴正執法、維護交通順暢，保障民眾乘車環境，並請市警局副局長林金郎到場慰問，所幸危員傷勢無礙。