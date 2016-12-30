葡萄王涉竄改食品效期 6名員工詐欺罪交保
2016-12-30 10:45
〔記者謝君臨／台北報導〕股票上市公司葡萄王生技涉嫌竄改過期健康食品有效期限，為釐清相關案情，台北地檢署昨指揮調查局北部地區工作站，約談葡萄王成品課長張安掙、副理蘇家瑮等10人，今天凌晨訊後依涉犯詐欺等罪，諭令張、蘇各以10萬元、7萬元交保，其餘4人則分以3至6萬元交保。
據悉，檢方約談的葡萄王員工都曾經手改標作業，因檢調掌握確切證據，部分員工坦承犯行，供稱只是奉命行事；交保的6人中，除了張安掙、蘇家瑮之外，曾政富6萬元交保，黃新發、林嘉倫各5萬元交保，康士榮3萬元交保；6人離開法警室時，媒體趨前詢問，眾人均不發一語。
週刊報導指出，根據葡萄王內部文件「成品報廢報表」，可以看出101年底回收靈芝王、樟芝王等91項報廢產品，至少有靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王、UA-3美纖菌、5日窈窕短期決戰等6項產品，涉嫌改標重新販售；此外，該表單中，董事長、經理均有簽署蓋章，不排除公司高層知情改標。
律師林俊峰表示，若將產品重新改標販售，可能違反食安法、刑法詐欺取財及虛偽標示商品罪。
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