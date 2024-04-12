金門監獄「大哥」全壘打 水匠班7人全部拿到丙級證照

福建更生保護會董事長毛有增（左七）轉發丙級水匠技術士證照給7名收容人，並比出大姆指肯定學員們百分之百考照率的成績。 （記者吳正庭攝）

2024/04/12 22:55

〔記者吳正庭／金門報導〕法務部矯正署金門監獄辦理第1期水電類技職訓練班，7名參訓的收容人全部通過測驗，考照率100％；福建更生保護會董事長毛有增今天轉頒丙級技術士證照給7名學員，期勉他們未來能藉著一技之長改善家庭經濟，讓復歸社會之路走得更順利。

金門高分檢檢察長兼福建更生保護會董事長毛有增於法務部次長陳明堂去年7月抵金考察時交換意見，提及受刑人出獄回歸社會後的發展多所關心，兩人對於在金門開設技職訓練班達成共識；最後在獲得國立金門高級農工職業學校校長吳志衍協助場地及師資安排上的大力支持，第1期水電類技職訓練班的丙級自來水管配管技訓班拍板定案，去年10月13日開班，100多位收容人中有7人參加技訓。

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1名收容人代表上台致時說，感謝這段時間裡，學員們彼此支持、幫助，雖然不是每個學員都具有水電相關的背景知識，但仍然發揮永不放棄的學習精神，才得以取得全員通過證照的成績。

福建更生保護會說，7名學員不見得都有水電背景，但為了有朝一日回歸社會能盡快融入人群，在短短4個多月的日子裡，要「硬」吞下或許是過去根本沒有接觸的書本和專業，不僅白天用心學習，晚上也在監所協助下，找時間苦讀。

1名收容人說，2月下旬術科考試那天，雖然在老師教導下已做過無數次的練習，還有實地模擬測驗，但在檢定當下完成作品時，最後長達5分鐘的水壓測試，一邊聽著加壓馬達轟鳴聲，其實心裡忐忑不安，深怕有一個小地方沒有做好而漏壓，失去資格；這件事，讓他覺得未來做人也要秉持著大處、小處都要認真仔細，不貪快，按部就班走好每一步，才是最有效率、最實在的方法。

還有收容人說，這次獲證是他人生第一次上台領獎，感覺以往求學階段錯過的課業，都在這次技訓中被補回了一些，而且在這次重拾書本與實作努力的過程，也找到對自己的信心與肯定，這果實相當甜美。

毛有增說，由於各方協助努力才能打出這漂亮的第一仗，更為後續的水電班奠定良好的基礎，近期會積極籌辦更為實用的丙級電匠技訓班。

典獄長楊戶政說，矯正機關資源有限，社會資源無窮，感謝各方的支援，未來將持續精進辦理，讓收容人有機會學習一技之長，回歸社會成為社會有用之人。

福建更生保護會理事長毛有增說，由於各方協助努力才能打出這漂亮的第一仗，更為後續的水電班奠定良好的基礎，近期會積極籌辦更為實用的丙級電匠技訓班。 （記者吳正庭攝）

福建更生保護會董事長毛有增（左九）率董事、顧問等人，出席見證七名收容人受證。（記者吳正庭攝）

福建更生保護會董事長毛有增（右二）率董事、顧問等人，關切金門收容人環境，金門典獄長楊戶政（右一）說明目前管理狀況。（記者吳正庭攝）

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