台中市南區公寓火警 11人嗆傷送醫
2016-12-27 02:19
台中市南區公寓火警有11人嗆傷，由消防局送醫。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區美村南路一處八層樓的公寓，昨天晚間11時許發生火警，起火點位於6樓，居民倉皇跑到陽台求救，台中市消防局總計救出11人，輕微嗆傷送醫無大礙，火勢於今天凌晨0時許撲滅，起火原因調查中。
消防局接獲報案後，派遣勤工、信義、大里、國光分隊共80名消防人員前往救援，馳抵時現場濃煙密佈，8層的建築物中，6樓已經起火，多名居民跑到陽台揮舞衣物高聲叫喊求救。
國光分隊動用雲梯車救出3人，再於7樓引導出6名受困居民下樓，另2名居民自行逃離，總計11人輕微嗆傷，燃燒的面積約30平方公尺，起火原因需進一步調查。
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