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花蓮81歲翁無照騎打檔車被酒駕男撞上 今凌晨過世

81歲老翁無照駕駛騎打擋車，在台30線客城虹橋旁路口被車撞進水田，今天凌晨不治。（民眾提供）

81歲老翁無照駕駛騎打擋車，在台30線客城虹橋旁路口被車撞進水田，今天凌晨不治。（民眾提供）

2024/03/28 14:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮客城虹橋附近的台30線路口，昨發生81歲老翁騎機車遭撞，老翁連人帶車慘摔水田中，全身多處擦挫傷、骨折，今天凌晨1點42分過世。警方調查，老翁沒有駕照，而撞人的53歲駕駛則被驗出酒駕，酒測值0.30MG/L，詳細原因尚待調查。

消防局救護車趕到現場時，81歲翁及打檔機車都摔進田裡，送到玉里慈濟醫院急救，但老翁右腳骨折、全身多處擦挫傷，今天凌晨1時42分不幸去世。

據了解，死者81歲吳姓老翁家住玉里鎮，沒有重機駕照，昨早上沿著玉里鎮客城虹橋旁農路往南騎，至台30線路口時，被53歲陶姓男子駕駛的小轎車撞上，轎車右前車頭毀損，老翁和機車被轎車撞上後慘摔水田送醫，撞人的陶姓男子酒測值高達0.30MG/L，被警方依照公共危險、過失致死罪嫌送辦。

警方表示，該路口沒有交通號誌、無監視器，轎車也無行車紀錄器，初判事故原因可能是老翁從支道進入幹道時，未讓幹道車先行，而轎車駕駛行經無號誌路口沒有減速，且有酒後駕車。

玉里警分局呼籲，民眾喝酒後切勿開車，警方也將加強酒後駕車取締勤務，在台30線規劃交通稽查，請民眾為了安全起見，務必醉不上道。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

53歲陶姓男子酒測值0.30MG/L，右前車頭撞壞。（民眾提供）

53歲陶姓男子酒測值0.30MG/L，右前車頭撞壞。（民眾提供）

53歲陶姓男子駕駛小轎車在客城虹橋旁台30線路口撞到機車，司機酒測值0.30MG/L，被警方送辦。（民眾提供）

53歲陶姓男子駕駛小轎車在客城虹橋旁台30線路口撞到機車，司機酒測值0.30MG/L，被警方送辦。（民眾提供）

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