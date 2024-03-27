酒駕肇事被撤職停用 陸軍士官打官司翻案吞敗

陸軍洪姓士官因酒駕被撤職，打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2024/03/27 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍第8軍團洪姓士官涉嫌酒駕肇事，經警方查獲移送法辦，並被軍方開會決議撤職，他不服打官司翻案，高雄高等行政法院認為軍方懲處並無不當，判決他敗訴。

陸軍第8軍團砲兵第43指揮部防空營洪姓中士班長，於2023年2月24日凌晨2點多，駕駛租賃轎車，行經高雄市光華一路口，撞及停放路邊停車格車輛，經員警到場酒測，每公升0.81毫克超標。

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軍方隨後在3月8日召開懲處人事評審會，決議核定洪撤職，並停止任用3年，同月20日生效。

洪男指出，僅造成路邊車輛損失30萬元，沒有人員傷亡，所生危害甚輕。又說，從軍以來素行良好，無不良紀錄，平日表現屢受記功、嘉獎，近5年考績均甲等，卻被依國軍風紀規定及懲罰參考基準表，做出最嚴重的懲處，陸軍指揮部和砲指砲顯有裁量怠惰、違反比例原則之違誤，要求法院還他公道。

合議庭法官調查，軍方依規定開會充分討論，並讓洪男申訴答辯後，多數委員考量他身為中士班長，撞擊路邊車輛肇事、嚴重影響單位領導統御、酒駕證據明確，仍強詞奪理、犯後態不佳等一切情狀，認為應從重懲處，並無違誤、不當，判決洪敗訴，仍可上訴。

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