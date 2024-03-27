為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

酒駕肇事被撤職停用 陸軍士官打官司翻案吞敗

陸軍洪姓士官因酒駕被撤職，打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

陸軍洪姓士官因酒駕被撤職，打官司翻案，被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2024/03/27 06:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍第8軍團洪姓士官涉嫌酒駕肇事，經警方查獲移送法辦，並被軍方開會決議撤職，他不服打官司翻案，高雄高等行政法院認為軍方懲處並無不當，判決他敗訴。

陸軍第8軍團砲兵第43指揮部防空營洪姓中士班長，於2023年2月24日凌晨2點多，駕駛租賃轎車，行經高雄市光華一路口，撞及停放路邊停車格車輛，經員警到場酒測，每公升0.81毫克超標。

軍方隨後在3月8日召開懲處人事評審會，決議核定洪撤職，並停止任用3年，同月20日生效。

洪男指出，僅造成路邊車輛損失30萬元，沒有人員傷亡，所生危害甚輕。又說，從軍以來素行良好，無不良紀錄，平日表現屢受記功、嘉獎，近5年考績均甲等，卻被依國軍風紀規定及懲罰參考基準表，做出最嚴重的懲處，陸軍指揮部和砲指砲顯有裁量怠惰、違反比例原則之違誤，要求法院還他公道。

合議庭法官調查，軍方依規定開會充分討論，並讓洪男申訴答辯後，多數委員考量他身為中士班長，撞擊路邊車輛肇事、嚴重影響單位領導統御、酒駕證據明確，仍強詞奪理、犯後態不佳等一切情狀，認為應從重懲處，並無違誤、不當，判決洪敗訴，仍可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
酒駕自撞電線桿翻車 台中男子幸輕傷
2024/03/24 12:30

酒駕自撞電線桿翻車 台中男子幸輕傷
屏東今年酒駕肇事已死亡2件受傷63件 今起1週取締大執法
2024/03/16 13:47

屏東今年酒駕肇事已死亡2件受傷63件 今起1週取締大執法

麥卡倫萃綠麥穗 免稅通路限定
上士負責宣導勿酒駕自己卻肇事 遭開除竟槓上陸軍司令部
2024/03/02 19:53

上士負責宣導勿酒駕自己卻肇事 遭開除竟槓上陸軍司令部
酒後逞強騎車未打方向燈 男子酒測超標上銬就逮
2024/02/20 09:40

酒後逞強騎車未打方向燈 男子酒測超標上銬就逮

國人最愛平衡基金 這檔本月績效最讚
酒駕拒檢狂飆撞瑞典坦克 還想逃......2男3女嚇酒醒下場曝
2024/01/22 12:52

酒駕拒檢狂飆撞瑞典坦克 還想逃......2男3女嚇酒醒下場曝
酒駕載女友肇事撤職 海軍上尉稱被撞保住鐵飯碗
2023/08/07 09:55

酒駕載女友肇事撤職 海軍上尉稱被撞保住鐵飯碗

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播