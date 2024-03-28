找人夫來家中幫修電腦 女鄰居穿緊身內衣勾引上床

陳姓女子以修水電等為由，勾引鄰夫張姓男子， 嘉義地院判陳女應賠張妻35萬元精神損害金。（記者丁偉杰攝）

2024/03/28 15:03

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕陳姓女子與張姓夫妻在嘉義地區毗鄰而居，陳女婚後常向張男抱怨婚姻狀況，後來更多次假藉家中電腦或水電管路需維修，要求張男至其家中，陳女只穿緊身內衣勾引張男，此後又約張男出遊發生關係；張妻不滿丈夫出軌，提告陳女求償100萬精神損害金，嘉義地院判陳女賠35萬元。全案可上訴。

張妻指控，陳女於2012年結婚後，常向她丈夫抱怨婚姻狀況，此後至2022年間，頻繁聯絡她丈夫盼見面，多次假藉家中電腦或水電管路需維修，要求去她家，陳女只穿緊身內衣藉機勾引；陳女又以心情不佳為由，要求他丈夫帶其外出散心，開車至摩鐵或偏僻處，2人進而發生關係。

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2023年元月某日晚間，陳女又約張男出遊，陳女前夫跟蹤尾隨後，用手機錄下陳女與張男在車內親密關係。當晚陳女面對張妻質問，坦承係其主動要求，張妻以為陳女已深自反省，然陳女之後仍不斷傳訊向張男表達想念之情。

法官審理時，陳女坦承與張男有私情，但陳女辯稱都是張男主動才發生。法官認為，陳女承認有侵害配偶權的侵權行為事實，至於陳女與張男兩人是何人主動，並沒有妨礙侵權行為的成立，依張妻受侵害情節與程度等，判陳女應賠35萬元。

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