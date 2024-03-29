貴婦畫家侯翠杏逛百貨遭電線絆倒正臉著地 SOGO判賠142萬確定

台北SOGO百貨忠孝館外觀。（資料照）

2024/03/29 12:09

〔記者張文川／台北報導〕知名貴婦畫家侯翠杏，6年前至台北SOGO百貨忠孝館8樓逛街時，遭延長電線絆倒，整個人向前撲倒，造成鼻骨和眉骨骨折、頭部外傷、兩膝外傷，她認為SOGO未提供安全的購物環境，提告求償739萬元，一審台北地院認定SOGO與現場主管等人應連帶賠償366萬多元；二審高等法院認為雙方應各負一半過失責任，改判應連帶賠償95萬餘元，SOGO公司應另給付懲罰性賠償金95萬多元；最高法院認為懲罰性賠償金也應減判為47萬餘元，自為改判，確定應賠142萬餘元。

侯翠杏的父親侯正廷，是東和鋼鐵創辦人之一，她師承名家李石樵，並赴美取得藝術碩士學位，在台灣大學開課教授「藝術欣賞」課程多年，是國內知名油畫家，有「貴婦畫家」美稱，她的女兒廖英君也是知名女高音。

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2018年4月20日晚上7點多，侯翠杏至台北SOGO忠孝館8樓挑選筆記型電腦，遭橫跨人行通道的延長電線絆倒重摔，向前撲倒，身體和臉部正面重力撞擊地板，血流滿面，造成臉部挫傷瘀腫、眉骨、鼻骨骨折、頭部外傷、兩側膝外傷，還開刀治療左膝，審理時仍持續復健中。

侯認為SOGO未提供安全的購物環境，也欠缺解決誠意，主張館方將延長電線橫跨人行通道，卻僅以壓條將電線固定在地面，還使用與地面磁磚顏色相近的白色膠帶，現場未有防護或明顯警告標示以提醒注意前方有管道突出物，致使她被絆倒受傷，提告求償739萬多元。

台北地院一審認定館方顯有過失，判SOGO公司與主管連帶賠償183萬多元，SOGO公司另須依消保法支付一倍懲罰性賠償金183萬多元，共366萬多元。

高等法院二審認定，侯翠杏未注意前方狀況而遭絆倒受傷，也有5成的過失責任，改判SOGO與現場主管應連帶賠償95萬多元，懲罰性賠償金95萬多元。

最高法院認為懲罰性賠償金也應隨過失責任比例而調整，此部分改判47萬多元，連帶賠償方面維持95萬元，共應賠償142萬餘元，全案確定。

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